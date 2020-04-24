закрыть
24 апреля 2020, пятница, 17:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

В субботу в Беларуси ожидаются дожди

  • 24.04.2020, 16:19
В субботу в Беларуси ожидаются дожди

Воздух прогреется до +19 градусов.

В субботу, 25 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по югу местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер будет западный с переходом на северный умеренный, днем — порывистый.

Ночью прогнозируется 3-9 тепла, днем будет +10...+16, по юго-востоку — до 17-19 выше нуля.

26 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, по юго-востоку — порывистый.

Ночью термометры покажут -4...+2, в юго-восточных районах будет до 5 со знаком "плюс". Днем ожидается 7-13 тепла.

В понедельник, 27 апреля, сохранится облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный умеренный, днем — порывистый.

Ночью прогнозируется от -3 до +3, днем воздух прогреется до 8-15 выше нуля. По юго-западу ожидается до 17 градусов тепла.


популярное за неделю

Мнение

Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн