В субботу в Беларуси ожидаются дожди 24.04.2020, 16:19

Воздух прогреется до +19 градусов.

В субботу, 25 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по югу местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер будет западный с переходом на северный умеренный, днем — порывистый.

Ночью прогнозируется 3-9 тепла, днем будет +10...+16, по юго-востоку — до 17-19 выше нуля.

26 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, по юго-востоку — порывистый.

Ночью термометры покажут -4...+2, в юго-восточных районах будет до 5 со знаком "плюс". Днем ожидается 7-13 тепла.

В понедельник, 27 апреля, сохранится облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный умеренный, днем — порывистый.

Ночью прогнозируется от -3 до +3, днем воздух прогреется до 8-15 выше нуля. По юго-западу ожидается до 17 градусов тепла.