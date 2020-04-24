Плотник сыграл в лотерею и стал мультимиллионером 24.04.2020, 16:22

1,153

Мужчина решил попытать удачу в режиме онлайн во время самоизоляции.

Плотник из Великобритании стал мультимиллионером, выиграв главный приз в лотерею, пишет ria.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что 38-летний Райан Хойл периодически покупал лотерейные билеты в супермаркете, а во время самоизоляции по коронавирусу решил попытать удачу в режиме онлайн. Позднее, проверив электронную почту, он узнал, что выиграл 58 миллионов фунтов стерлингов (5,3 миллиарда рублей).

Хойл рассказал, что не знает, будет ли продолжать работать, но пообещал завершить текущие заказы. Он признался, что планирует купить новую машину, построить дом и отвезти дочь во "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" в штате Флорида.

"Я не собираюсь тратить все деньги на себя. Я хочу помочь семье и самым близким друзьям. Мама работает уборщицей в местной школе. Было бы здорово отправить ее на пенсию раньше срока", — подчеркнул британец.