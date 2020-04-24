Польша не будет открывать школы и детсады до 24 мая 1 24.04.2020, 16:56

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иллюстрационное фото Sem van der Wal /PAP/EPA

С 25 марта все польские школьники и студенты учатся дистанционно, детсады и ясли закрыты.

В Польше школьники и студенты продолжат дистанционное обучение до 24 мая.

Как сообщает RMF24, об этом объявил министр образования Польши Дариуш Пионтковский.

Польша оставит школы, детсады, ясли и высшие учебные заведения закрытыми до 24 мая, рассказал министр образования.

Выпускные экзамены (так называемую "матуру") выпускники будут сдавать с 8 июня и до конца месяца в письменной форме. Устных экзаменов в этом году не будет.

Восьмиклассники будут сдавать экзамены 16-18 июня.

Министр добавил, что в связи с эпидемией процедура и сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения будет отличаться.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса с 25 марта все польские школьники и студенты учатся дистанционно, детсады и ясли закрыты.