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Джон Хербст: России придется покинуть Донбасс на условиях украинского суверенитета

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  • 24.04.2020, 17:17
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Джон Хербст: России придется покинуть Донбасс на условиях украинского суверенитета
Джон Хербст

Тому есть две причины.

Посол США в Украине в 2003—2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст считает, что РФ придется покинуть Донбасс на условиях украинского суверенитета.

Об этом Хербст заявил в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

«Россиянам хочется, чтобы Крым был частью России. Они не имеют никакого подобного интереса к Донбассу. И московская агрессия на Донбассе — это политическое бремя для президента РФ Владимира Путина. Поэтому, в конце концов, ему придется уйти оттуда на условиях украинского суверенитета», — цитирует Хербста «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас, возможно, тот момент, когда, по крайней мере, некоторые в Москве понимают, что пришло время остановить их агрессию на востоке Украины, и для этого есть, крайней мере, две причины: пандемия коронавируса и резкий спад спроса на нефть.

«Пандемия — очень большая проблема для Москвы. Мы уже видели статистику в России, особенно в Москве, которая стремительно растет, и не понятно, способен ли Кремль с этим справиться», — подчеркнул посол.

Кроме того, он отметил, что проблема пандемии повлекла резкий спад глобального спроса на нефть, от которой зависит 40% экспортных поступлений экономики РФ.

«Стоит вспомнить, что Советский Союз распался после почти десяти лет, в течение которых цены на нефть были низкими. Стоит также вспомнить, что московская агрессия против Грузии, и против Украины в 2014 году начались, когда цена на нефть превысила $100 за баррель и Кремль почувствовал достаток ресурсов», — подчеркнул дипломат.

С 2014 года Россия является стороной конфликта на востоке Украины, поддерживая материально и технически террористические образования «ЛДНР». В марте 2014 года РФ оккупировала АР Крым.

В 2014 и 2015 годах армия РФ пошла на прямое военное вторжение на Донбассе с целью военной помощи боевикам.

Кремль отрицает участие РФ в войне на Донбассе, называя ее «гражданским конфликтом».

Россия продолжает подпитывать войну на Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.


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