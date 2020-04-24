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Анджей Почобут: Коронавирус наклоняет Лукашенко

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  • Анджей Почобут
  • 24.04.2020, 17:19
  • 3,676
Анджей Почобут: Коронавирус наклоняет Лукашенко
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Ну что, спасли экономику?

Не хотели вводить карантинные ограничения, когда люди были здоровы - будете вводить их же из-за локальных вспышек заболевания.

И подобные вещи уже происходит.

Останавливаются фабрики - например, обувная в Лиде. В Гродно ученики школ №11 и №28, которые только что вернулись с каникул и приступили к занятиям вдруг все вместе уходят на карантин, потому, что кто-то в классе заболел #koronavirus...

И такие явления будут нарастать.

#coronovirus медленно, но неуклонно наклоняет Александра Лукашенко. Жаль, что за его упрямство и браваду платят своим здоровьем и своими жизнями обычные люди.

Когда все начиналось, было много разговоров об экономике. "Понимающие Лукашенко" твердили, что карантин положит страну. Хотелось бы теперь спросить у сторонников подобной тактики: Ну что, спасли экономику? Или упорствуя сделали ей только хуже?

Анджей Почобут, Facebook


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