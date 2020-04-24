Илон Маск: Тестирование спутникового интернета Starlink начнется через три месяца 5 24.04.2020, 17:33

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Илон Маск

Фото: Reuters

Вчера Маск запустил еще 60 мини-спутников для создания бесплатной интернет-сети на всей планете.

Вскоре после запуска очередной партии микроспутников Starlink глава компании SpaceX Илон Маск поделился в Твиттере более подробной информацией о том, когда можно ожидать, что услуга широкополосного доступа в Интернет Starlink станет доступна пользователям, передает 3dnews.ru.

По словам Маска, закрытое бета-тестирование интернет-сервиса Starlink начнётся примерно через три месяца. А спустя ещё три месяца компания приступит к его публичному бета-тестированию. Маск добавил, что бета-тестирование первоначально охватит тех, кто находится в «высоких широтах». Когда один из пользователей спросил, можно ли считать, что Германия находится в «высоких широтах», Маск ответил утвердительно.

Согласно заявлению SpaceX, сервис Starlink первоначально будет доступен в 2020 году для клиентов в Канаде и на севере США. По мере дальнейшего расширения группировки микроспутников интернет-сервис начнёт распространяться на другие регионы планеты в течение 2021 года. Впрочем, для этого SpaceX потребуется получить разрешение у регулирующих органов тех стран, где она планирует оказывать услуги широкополосного доступа в Интернет.

В настоящее время, как сообщил Маск, на орбите находится 420 готовых к работе микроспутников Starlink.