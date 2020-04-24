Минским медикам не хватает автомобилей скорой помощи?
- 24.04.2020, 17:45
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Вместо «скорых» медики начали использовать обычные авто и даже такси.
Минским медикам не хватает автомобилей скорой помощи для того, чтобы посещать зараженных коронавирусом, которые находятся дома на самоизоляции.
"Не знаю что делали трое человек в "скафандрах", но бус нестандартный, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Видела, как садился человек в белом костюме и респираторе, другого видно в окошке буса. Деревня Копище улица Лопатина, это в Уручье фактически".
Уже несколько сотрудников минских больниц подтвердили, что для проверки зараженных коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, используются обычные автомобили и даже такси, так как спецавтотранспорта не хватает.
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