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Минским медикам не хватает автомобилей скорой помощи?

  • 24.04.2020, 17:45
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Минским медикам не хватает автомобилей скорой помощи?

Вместо «скорых» медики начали использовать обычные авто и даже такси.

Минским медикам не хватает автомобилей скорой помощи для того, чтобы посещать зараженных коронавирусом, которые находятся дома на самоизоляции.

"Не знаю что делали трое человек в "скафандрах", но бус нестандартный, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Видела, как садился человек в белом костюме и респираторе, другого видно в окошке буса. Деревня Копище улица Лопатина, это в Уручье фактически".

Уже несколько сотрудников минских больниц подтвердили, что для проверки зараженных коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, используются обычные автомобили и даже такси, так как спецавтотранспорта не хватает.

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