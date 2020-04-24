Фотофакт: Мощный лесной пожар разгорелся в Бресте

Фотофакт: Мощный лесной пожар разгорелся в Бресте2
- 24.04.2020, 18:05
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Он приближается к заправке.
24 апреля лесной пожар разгорелся в Бресте, возле жилого микрорайона Старые Задворцы. Об этом свидетельствуют данные карты пожаров Сканэкс.
О пожаре tut.by сообщил читатель. По словам Петра, пламя разгорелось около 16.20 и приближается к автомобильной заправке «Лукойл» на улице Коммерческой.
На месте работают спасатели.
— Сейчас горит около одного гектара лесопарковой зоны. В тушении задействованы 8 единиц техники МЧС и более 50 человек. Угрозы строениям нет, — сообщил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
Видео tut.by предоставил Петр
Видео: Васька Пилот