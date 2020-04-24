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Фотофакт: Мощный лесной пожар разгорелся в Бресте

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  • 24.04.2020, 18:05
  • 3,566
Фотофакт: Мощный лесной пожар разгорелся в Бресте
Фото: Васька Пилот

Он приближается к заправке.

24 апреля лесной пожар разгорелся в Бресте, возле жилого микрорайона Старые Задворцы. Об этом свидетельствуют данные карты пожаров Сканэкс.

О пожаре tut.by сообщил читатель. По словам Петра, пламя разгорелось около 16.20 и приближается к автомобильной заправке «Лукойл» на улице Коммерческой.

Фото предоставил читатель tut.by Петр

На месте работают спасатели.

— Сейчас горит около одного гектара лесопарковой зоны. В тушении задействованы 8 единиц техники МЧС и более 50 человек. Угрозы строениям нет, — сообщил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Данные карты пожаров Сканэкс

Видео tut.by предоставил Петр

Видео: Васька Пилот

Фото: Реальный Брест
Фото: Васька Пилот

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