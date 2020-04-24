В Украине провели первую онлайн-свадьбу 24.04.2020, 18:23

Человека, поймавшего букет, выбирала специальная программа.

Во Львове состоялась первая в Украине онлайн-свадьба, пишет gordonua.com.

Платье, костюм и свадебный букет паре принес курьер. Невеста по онлайн-мастер-классам по визажу самостоятельно сделала прическу и макияж. А тех, кто поймает букет и бутоньерки, выбрала специальная программа.

На церемонии заключения брака, кроме самих молодоженов, были только ведущий, фотограф и диджей.

В онлайн-мероприятии поучаствовали 70 гостей из пяти стран мира.

Праздник в целом продолжался пять часов. Теперь супруги ожидают окончания карантина, чтобы обвенчаться в церкви и поехать в свадебное путешествие.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. 22 апреля его продлили до 11 мая.

Всего по состоянию на утро 24 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел.