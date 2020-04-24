Количество погибших от COVID-19 в США превысило 50 тысяч человек 2 24.04.2020, 18:45

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ФОТО: REUTERS / MIKE SEGAR

Коронавирусная инфекция подтверждена у почти 870,5 тысяч американцев.

Количество погибших от коронавируса в США 24 апреля превысило 50 тысяч, сообщил Университет Джонса Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни, пишет gordonua.com.

По состоянию на 18.10 в США от инфекции умерло 50 031 человек.

Больше всего погибших – 20 982 – в штате Нью-Йорк.

В общем коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 870 468 американцев, из них 80 937 уже вылечились.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных и погибших от COVID-19. В Италии, которая на втором месте по числу летальных случаев, – 25 549 погибших, в Испании (она третья) – 22 524.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,73 млн человек, более 192,1 тыс. из них скончались, 752,1 тыс. выздоровели.

Таким образом, каждый третий заразившийся в мире коронавирусом и каждый четвертый умерший от COVID-19 – американец.