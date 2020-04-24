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Видеофакт: Врачи Червенской больницы сами моют машины после рейса за инфицированными COVID-19

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  • 24.04.2020, 19:11
  • 1,984
Видеофакт: Врачи Червенской больницы сами моют машины после рейса за инфицированными COVID-19

Использованные противочумные костюмы просто выбрасывают во двор больницы.

Врачи из Червенской центральной районной больницы вынуждены сами мыть машины после рейса за инфицированными Covid-19, сообщает телеграм-канал «Баста» читательница. Использованные противочумные костюмы просто выбрасывают во двор больницы, откуда их растаскивают бродячие собаки.

- Медики сами должны мыть и дезинфицировать машины после рейса за инфицированными коронавирусом. Посмотрите на фото, там кучи отработанных средств индивидуальной защиты. Вместо правильной утилизации их просто сгрузили во двор за больницей. В итоге, часть растянули бродячие собаки, - пишет читательница.

Телеграм-канал связался с источником в Червенской ЦРБ, которая объяснила происходящее острой нехваткой персонала.

- Нам тут, медикам, помощь нужна катастрофически, - сказала она. - Большинство молчат потому, что боятся. Если уволят, то у нас тут работу найти невозможно. Нас шантажируют этим, давление очень сильное.

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