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В Минске в инспекции Министерства по налогам и сборам произошла вспышка коронавируса

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  • 24.04.2020, 19:36
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В Минске в инспекции Министерства по налогам и сборам произошла вспышка коронавируса

В пиковую дату сдачи деклараций, 20 апреля, через работников прошли сотни людей с улицы.

Вспышка Covid-19 в инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району Минска. Среди зараженных – несколько сотрудников, в том числе представители руководства, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Вспышка Covid-19 зафиксирована в налоговой Советского района города Минска, пишет сотрудница учреждения. - Несколько человек находятся в больницах с подтвержденным диагнозом, в том числе руководство. Много людей находятся на самоизоляции как контакты первого уровня.

Нам никто ничего не говорит, все боятся вышестоящего начальства, но у многих престарелые родители, маленькие дети. Нам по-настоящему страшно за себя и за близких. Это результат того, что в пиковую дату сдачи деклараций, 20 апреля, через работников прошли сотни людей с улицы, никто о нас не позаботился, сколько к нам пришло заболевших никто не знает.

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