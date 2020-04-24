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Названы самые надежные авто 2020 года

  • 24.04.2020, 19:40
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Названы самые надежные авто 2020 года
фото: yandex

Рейтинг составили немецкие специалисты.

Организация TUV из Германии выпустила свежий рейтинг автомобилей на территории Европы, у которых замечено меньше всего проблем при эксплуатации, пишет segodnya.ua.

Специалисты проанализировали частоту обращений в сервисные центы различных автомобильных марок за последние три года и получили интересные результаты – были найдены модели, которые почти не ломаются.

Несмотря на критику со стороны многих автомобильных экспертов, самым надежным был признан Mercedes-Benz GLC. Этот кроссовер за свои 2-3 года эксплуатации, или 55 тысяч километров, реже всего заезжал в автосервисы. При этом в первую десятку вошли еще пять моделей немецкой марки: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK – все он признаны крайне надежными. В топе также оказались еще несколько немецких моделей – Audi A7, Q5 и Q3 и Porsche 911, но все это автомобили элитного или бизнес-класса.

В классе семейных и просто доступных автомобилей, которые реже всего ломаются, TUV отмечает Volkswagen Golf Plus (11,1% поломок на 75 тысяч километров), BMW X3 (11,8% поломок на 111 километров), Opel Agila (11,3% поломок). Также в рейтинг попали японцы в лице Mazda CX-5 (8,8% поломок на 92 тысячи километров) и Mitsubishi ASX (9,9% поломок на 100 тысяч км).

А вот худшими согласно рейтингу TUV стали две модели Dacia (Renault) Logan и Duster. К ним же примкнул француз Citroen Berlingo.


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