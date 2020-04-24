Гродненских школьников заставляют идти на занятия в разгар эпидемии 8 24.04.2020, 19:46

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Дома разрешают остаться лишь тем, кто является контактом первого или второго уровня, либо имеет справку о болезни.

Как сообщает телеграм-канал «Баста», родителям учащихся Гродненской городской гимназии рассылают в вайбер-чатах следующую информацию:

«Уважаемые родители! В условиях складывающейся эпидемиологической ситуации с 4 по 30 мая, согласно приказу Главного управления образования, в гимназии будет организовано только 2 формы обучения: очная (дети приходят в школу) и обучение по индивидуальному учебному плану (далее ИУП), согласно ст.167 п.6 Кодекса Республики Беларусь об образовании.

Для перехода на ИУП вам необходимо:

1. Написать заявление по установленному образцу (возможно в электронном варианте) и выслать на электронный адрес, который укажет классный руководитель.

2. Получить индивидуальный план 4 мая у классного руководителя и контролировать его выполнение вашими детьми.

Основанием для индивидуального учебного плана может быть: справка о болезни или контакт первого и второго уровней. В остальных случаях ИУП не предоставляется. Если ребенок не ходит в школу, ему ставятся «н» (пропуск занятий)».

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