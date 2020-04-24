Высадившую цветы и кусты под окнами многоэтажки белоруску власти обвинили в «захвате земли» 13 24.04.2020, 20:07

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Инна Мозоль (слева) на территории возле дома, где она высадила деревья.

Фото: Диана КОСЯКИНА

Инна Мозоль в шоке от действий чиновников.

Жительница микрорайона Боровки в Барановичах два года назад под окнами своей квартиры сделала клумбу и высадила цветы, пишет intex-press.by. А недавно получила устное предупреждение «все выкопать и сровнять» – якобы она самовольно заняла земли на придомовой территории. «Неужели лучше, если на месте цветов будет пустырь?» – недоумевает горожанка.

Два года назад Инна Мозоль со своей семьей переехала в новостройку на улице Домейко, 26. Под окнами своей квартиры, которая расположена на первом этаже, горожанка решила облагородить территорию и сделала клумбы, высадила небольшие деревья и кустарники.

– А на прошлой неделе мне позвонили из управления землеустройства Барановичского горисполкома, сказали, что я незаконно завладела землей на придомовой территории, и посоветовали все выкопать и сровнять, – рассказывает Инна. – Цветы были высажены еще два года назад и никому не мешали. А сейчас, видимо, кто-то пожаловался.

Фото: Диана КОСЯКИНА

«Была гора окурков и мусор»

По словам Инны, на месте, где она разбила клумбу, была «гора из окурков, некошеная трава, вагон мусора».

– И мы с мужем решили навести порядок, чтобы радовало глаз, чтобы всем было приятно, – говорит горожанка. – А перед тем, как сделать клумбу и высадить цветы, я обратилась к главному инженеру ЖЭС №2 и спросила разрешения. Мне дали добро, но с условием, что все будет красиво, ухожено и всегда будет порядок.

Жильцы дома были не против инициативы Инны. Поддерживали и даже, как отмечает она, предлагали свою помощь в уборке территории, приносили цветы.

Рядом с домом появилась клумба из автомобильных шин, где высадили розы, гвоздики, ромашки, а рядом посадили тую, можжевельник, небольшие деревца.

– А сейчас мне говорят, что я незаконно завладела территорией и должна все выкопать и сровнять! На мои доводы о том, что это же хорошо, когда во дворе не трава по пояс или мусор, а цветы и зеленые деревья, мне говорят: «А если кто-то захочет картошку под окнами посадить?». Но ведь я не картошку посадила! Кому мешает клумба? – недоумевает Инна. – Вот и сделай, чтобы было красиво, прояви инициативу – тут же все под корень. Обидно…

Фото: Диана КОСЯКИНА

Горожанка не понимает, почему в других микрорайонах города возле многоэтажек жильцы создают красивые зеленые зоны с поделками из пластиковых бутылок, автомобильных шин и никаких вопросов не возникает. А ей велено все убрать.

– Мне пеняют на то, что я огородила участок. Но никакого забора нет – стоят опорные палки возле высаженных деревьев да лента натянута, чтобы никто их не затоптал. Но это же не повод, чтобы убирать цветник и зеленые насаждения. Пройдет немного времени, и все палки и лента уберутся, – отмечает Инна. – Неужели лучше, если на месте цветов будет пустырь?

Жильцы дома, которых удалось застать журналистам, также не понимают, кому помешали цветы.

– Летом цветочки расцветают, приятно посмотреть. Вся семья Инны постоянно ухаживает за территорией. Люди хотят, чтобы было красиво,– сказала одна из соседок.

Ее поддержал другой житель дома:

– Ни ЖЭС, ни другие службы ничего не сделали, чтобы облагородить территорию. Люди решили сделать сами, так теперь, получается, еще и виноваты.

Фото: Диана КОСЯКИНА

«Это земли общего пользования»

В управлении землеустройства Барановичского горисполкома, куда журналисты обратились за комментарием, считают, что жительница дома на улице Домейко, 26 «оградила территорию и использует ее как свою, в личных целях».

Фото: Диана КОСЯКИНА

– Люди имеют право обустраивать территории около своих жилых домов, но делать это надо в рамках разумного. Потому что для благоустройства земель общего пользования необходимо получать специальное разрешение. А это была ее личная инициатива, – пояснил Владимир Яковчик, ведущий специалист управления землеустройства Барановичского горисполкома. – К тому же на клумбе, которую организовали жильцы данного дома, валяются бэушные колеса, а высаженные цветы и кусты ограждены. Никаких покрышек от машины и ограждений любого вида не может быть, так как это земли общего пользования, на которые должен иметь доступ любой гражданин.

По словам специалиста, горожанка и ее муж пока предупреждены устно.

– Если она не уберет все, что мы требуем, это будет расцениваться как самовольное занятие земель, – подчеркнул он.