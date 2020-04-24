Коронавирус в Малорите: в Брестскую областную больницу увозят целыми семьями 1 24.04.2020, 20:10

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иллюстрационное Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Пять человек в реанимации.

- Добрался короновирус и в наш маленький городок Малорита Брестской области., - пишет телеграм-каналу «Баста» жительница Малориты. - Сегодня стало известно, что в реанимации лежат пять человек. Женщина, работавшая в больнице Бреста, отправлена на самоизоляцию с подтвержденным короновирусом. Ранее мужчину с подтвержденным диагнозом забрали из дома.

Самых первых зараженных отправляли в Брестскую областную больницу, целыми семьями. Известно, что в Бресте и сейчас лежат семьи из нашего города.

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