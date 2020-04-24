Трамп подписал закон о помощи малому бизнесу и медучреждениям США на $484 миллиардов 24.04.2020, 20:18

Дональд Трамп

Законопроект стал уже вторым пакетом правительственной помощи в Америке.

В пятницу днем президент США Дональд Трамп подписал законопроект о дополнительной помощи малому бизнесу и медицинским учреждениям в размере 484 млрд долларов в условиях пандемии коронавируса, передает golos-ameriki.ru.

Вчера Палата представителей Конгресса США утвердила этот законопроект. "За" проголосовали 388 законодателей, "против" - 5. Во вторник законопроект был единогласно поддержан Сенатом.

Большая часть выделенных средств будет направлена предприятиям малого бизнеса, которые не получили помощи из прошлого пакета. Демократы настояли на том, чтобы часть денег из новой Программы защиты заработной платы с бюджетом 320 миллиардов долларов была выделена женщинам и компаниям, которыми владеют представители меньшинств или люди, не имеющие доступа к банкам.

В соответствии с программой, если компания использует полученные средства для выплаты зарплат сотрудникам в течение следующих двух месяцев, то расходы берет на себя правительство, и компании не придется возвращать деньги.

Запущенная 7 апреля программа оказалась крайне популярной, и уже через несколько дней средства закончились.

Конгрессмен-республиканец Кевин Брэди, выступая в поддержку принятия законопроекта, отметил, что программа «помогает примерно 1,6 миллиона местных компаний, затрагивая 30 миллионов рабочих мест в строительстве, розничной торговле, производстве, здравоохранении, гостиничном бизнесе и сфере услуг».

Как показал опубликованный в четверг отчет Министерства труда, на прошлой неделе без работы остались еще 4,4 миллиона американцев. Всего за время карантина количество безработных выросло на 26 миллионов человек.

Теперь законодатели приступают к переговорам по второму масштабному пакету помощи. Как рассказал лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер, демократы добиваются, чтобы законопроект включал помощь штатам и муниципалитетам, которую не удалось включить в прошлую инициативу.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в среду призвал быть крайне осторожными при выделении очередного пакета помощи.

На момент подписания закона, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США заболели коронавирусом более 870 тысяч человек, более 50 тысяч из них умерли.