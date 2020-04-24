закрыть
24 апреля 2020, пятница, 20:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

«Умерла в больнице, в справке написали – дома»

  • 24.04.2020, 20:27
«Умерла в больнице, в справке написали – дома»
Зинаида Кешина с семьей.
Фото из Instagram внучки Зинаиды – Юлии

В Климовичской больнице скрывают коронавирус?

Однако в официальные цифры Минздрава никто не верит. Согласно источникам «Белсата» в медицинских кругах, врачей просят вместо диагноза «коронавирус» писать «пневмония», чтобы не портить статистики. Эта ситуация затронула семью 84-летней Зинаиды Кешиной. Родные уверены, что жизнь бабушки забрал COVID-19, но руководство Климовичской больницы, где женщина лежала с декабря прошлого года, скрывает правду.

Зинаида Кешина попала в отделение сестринского ухода Климовичской больнице в декабре прошлого года. В больницу ее отдал сын, с которым она жила в Минске. Мужчина не мог ухаживать за матерью, поэтому решил, что в больнице ей будет лучше. 8 апреля она умерла. Родные подозревают, что причиной стал коронавирус, который Зинаида подхватила от соседки по палате. Та умерла на два дня раньше, хотя в больнице этот факт опровергают.

Внучка Зинаиды, Юлия, которая сейчас живет в США, о смерти бабушки узнала от брата. По словам знакомых, работающих в Климовичской больнице, ее соседка умерла 6 апреля от коронавирусной болезни – тест был позитивный.

«Сама бабушка мне по телефону сказала о смерти соседки. Удивлялась, что с той все было в порядке и так внезапно быстро умерла. Она была моложе, резвая была, бегала по палатам», – говорит Юлия.

Зинаида Кешина не имела одной ноги, которую когда-то тоже потеряла в этой больнице. Женщина не выходила из палаты, однако это не мешало ей вести активную интеллектуальную жизнь, отмечает внучка:

«Она много читала, была в своем уме, ни на что не жаловалась, была после оздоровительной терапии, где ее прокапали. Мы разговаривали в субботу, понедельник. Она смеялась, говорила громко. В среду она уже не говорила, только хрипела в трубку. Потом нам сказали, что она хватала себя за горло и показывала, что не может дышать, но никто ничего не сделал, не помог. Вечером она умерла».

В течение нескольких дней умирают два человека, жившие в одной комнате

Когда Зинаиду забирали из морга, знакомый патологоанатом предупредил родственников: хоронить тело нужно в закрытом гробу, не проводить поминок, не заносить в дом, без прощания. Эти слова подтверждает невестка Зинаиды Кешиной, Татьяна:

«В деревне все друг друга знают. Нас по-человечески предупредили. Очень мало людей пришло попрощаться. Боялись, потому что знают причину смерти».

Зинаида Кешина с семьей. Фото из Instagram внучки Зинаиды – Юлии

Татьяна также обращает внимание на странное стечение обстоятельств – в течение нескольких дней умирают два человека, жившие в одной комнате. В справке из больницы, которую в ЗАГСе меняют на свидетельство о смерти, написали, что Зинаида Кешина скончалась по месту временной регистрации – в квартире сына в Минске, а не в Климовичской больнице:

«Я сама это видела. Главный врач сказала, что так всегда делают, вписывают место прописки, но ведь это чушь! В свидетельстве указана причина смерти 170.9 (атеросклероз). Конечно, все можно списать на ногу».

Татьяна собиралась забрать свекровь к себе, но не успела: в больнице ввели карантин. Женщина подала жалобу в прокуратуру Могилевской области на ненадлежащий досмотр и неоказание медицинской помощи. Заявление перенаправили в Министерство здравоохранения.

«Ну умерла, а что, не умирают?»

Журналисты связались с больницей, в которой находилась Зинаида Кешина. Ни один из собеседников не подтвердил, что соседка Зинаиды и она сама скончались от COVID-19. Главврач Климовичской центральной районной больницы Людмила Захаренко рассказала, что в районе официально не зарегистрировали ни одного «случая инфицирования коронавирусом», поэтому в больнице заразы наверняка нет:

«Откуда у вас такая информация – про коронавирус, прокуратуру? Может, у нас и не один человек умер. Я даже конкретно не знаю, кто и когда там умер. В отделении сестринского досмотра лежат люди пожилого возраста. У меня пока на территории не зарегистрированы случаи COVID-19. Тестов не делали, так как не было симптоматики. Родственники считают, что это коронавирус, каждый имеет право думать, что ему хочется. У человека были хронические болезни. Если бы она была заражена, она бы здесь не лежала, у нас были бы все меры безопасности».

Слова главного врача в унисон повторяют врач отделения сестринского ухода и медсестра Мария, которая ухаживает за пациентами:

«Она была с одной ногой, имела два инфаркта. Лежала в терапевтическом отделении. Бабушка была адекватная и хорошая, ее любили, но старенькая. Ну умерла, а что, не умирают? У нас же нет коронавируса ни в отделении, ни в больнице, ни в районе. Мы все здоровы. А умерла она от сердечно-сосудистой болезни».

Родственники опровергают информацию врачей: у Зинаиды Кешиной не было инфарктов, проблем с сердцем и хронических болезней.

После обращений журналистов к руководству Климовичской ЦРБ Татьяне звонила главврач Людмила Захаренко и спрашивала, кто ей сообщил о смерти от коронавируса. По словам Людмилы Захаренко, соседка Зинаиды Кешиной жива.


популярное за неделю

Мнение

Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн