«Умерла в больнице, в справке написали – дома» 24.04.2020, 20:27

Зинаида Кешина с семьей.

Фото из Instagram внучки Зинаиды – Юлии

В Климовичской больнице скрывают коронавирус?

Однако в официальные цифры Минздрава никто не верит. Согласно источникам «Белсата» в медицинских кругах, врачей просят вместо диагноза «коронавирус» писать «пневмония», чтобы не портить статистики. Эта ситуация затронула семью 84-летней Зинаиды Кешиной. Родные уверены, что жизнь бабушки забрал COVID-19, но руководство Климовичской больницы, где женщина лежала с декабря прошлого года, скрывает правду.

Зинаида Кешина попала в отделение сестринского ухода Климовичской больнице в декабре прошлого года. В больницу ее отдал сын, с которым она жила в Минске. Мужчина не мог ухаживать за матерью, поэтому решил, что в больнице ей будет лучше. 8 апреля она умерла. Родные подозревают, что причиной стал коронавирус, который Зинаида подхватила от соседки по палате. Та умерла на два дня раньше, хотя в больнице этот факт опровергают.

Внучка Зинаиды, Юлия, которая сейчас живет в США, о смерти бабушки узнала от брата. По словам знакомых, работающих в Климовичской больнице, ее соседка умерла 6 апреля от коронавирусной болезни – тест был позитивный.

«Сама бабушка мне по телефону сказала о смерти соседки. Удивлялась, что с той все было в порядке и так внезапно быстро умерла. Она была моложе, резвая была, бегала по палатам», – говорит Юлия.

Зинаида Кешина не имела одной ноги, которую когда-то тоже потеряла в этой больнице. Женщина не выходила из палаты, однако это не мешало ей вести активную интеллектуальную жизнь, отмечает внучка:

«Она много читала, была в своем уме, ни на что не жаловалась, была после оздоровительной терапии, где ее прокапали. Мы разговаривали в субботу, понедельник. Она смеялась, говорила громко. В среду она уже не говорила, только хрипела в трубку. Потом нам сказали, что она хватала себя за горло и показывала, что не может дышать, но никто ничего не сделал, не помог. Вечером она умерла».

В течение нескольких дней умирают два человека, жившие в одной комнате

Когда Зинаиду забирали из морга, знакомый патологоанатом предупредил родственников: хоронить тело нужно в закрытом гробу, не проводить поминок, не заносить в дом, без прощания. Эти слова подтверждает невестка Зинаиды Кешиной, Татьяна:

«В деревне все друг друга знают. Нас по-человечески предупредили. Очень мало людей пришло попрощаться. Боялись, потому что знают причину смерти».

Зинаида Кешина с семьей. Фото из Instagram внучки Зинаиды – Юлии

Татьяна также обращает внимание на странное стечение обстоятельств – в течение нескольких дней умирают два человека, жившие в одной комнате. В справке из больницы, которую в ЗАГСе меняют на свидетельство о смерти, написали, что Зинаида Кешина скончалась по месту временной регистрации – в квартире сына в Минске, а не в Климовичской больнице:

«Я сама это видела. Главный врач сказала, что так всегда делают, вписывают место прописки, но ведь это чушь! В свидетельстве указана причина смерти 170.9 (атеросклероз). Конечно, все можно списать на ногу».

Татьяна собиралась забрать свекровь к себе, но не успела: в больнице ввели карантин. Женщина подала жалобу в прокуратуру Могилевской области на ненадлежащий досмотр и неоказание медицинской помощи. Заявление перенаправили в Министерство здравоохранения.

«Ну умерла, а что, не умирают?»

Журналисты связались с больницей, в которой находилась Зинаида Кешина. Ни один из собеседников не подтвердил, что соседка Зинаиды и она сама скончались от COVID-19. Главврач Климовичской центральной районной больницы Людмила Захаренко рассказала, что в районе официально не зарегистрировали ни одного «случая инфицирования коронавирусом», поэтому в больнице заразы наверняка нет:

«Откуда у вас такая информация – про коронавирус, прокуратуру? Может, у нас и не один человек умер. Я даже конкретно не знаю, кто и когда там умер. В отделении сестринского досмотра лежат люди пожилого возраста. У меня пока на территории не зарегистрированы случаи COVID-19. Тестов не делали, так как не было симптоматики. Родственники считают, что это коронавирус, каждый имеет право думать, что ему хочется. У человека были хронические болезни. Если бы она была заражена, она бы здесь не лежала, у нас были бы все меры безопасности».

Слова главного врача в унисон повторяют врач отделения сестринского ухода и медсестра Мария, которая ухаживает за пациентами:

«Она была с одной ногой, имела два инфаркта. Лежала в терапевтическом отделении. Бабушка была адекватная и хорошая, ее любили, но старенькая. Ну умерла, а что, не умирают? У нас же нет коронавируса ни в отделении, ни в больнице, ни в районе. Мы все здоровы. А умерла она от сердечно-сосудистой болезни».

Родственники опровергают информацию врачей: у Зинаиды Кешиной не было инфарктов, проблем с сердцем и хронических болезней.

После обращений журналистов к руководству Климовичской ЦРБ Татьяне звонила главврач Людмила Захаренко и спрашивала, кто ей сообщил о смерти от коронавируса. По словам Людмилы Захаренко, соседка Зинаиды Кешиной жива.