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Опрос: Украинцы больше всего доверяют ВСУ и врачам

  • 24.04.2020, 20:36
Опрос: Украинцы больше всего доверяют ВСУ и врачам
фото: Командование Медицинских сил ВСУ

Среди политиков наибольшее доверие высказывают Владимиру Зеленскому.

Больше всего доверяют Вооруженным силам Украины 66% граждан, говорится в результатах исследования New Image Marketing Group, проведенного на базе приложения "Лемур", пишет zn.ua. Еще 43% респондентов заявили, что больше всего доверяют Офису президента, а 40% - украинским СМИ.

Наибольшее доверие к Национальной полиции выражают 39% опрошенных, а Министерству здравоохранения – 36%. Кабинету министров больше всего доверяют 25% украинцев, а Верховной Раде – 20% граждан.

фото: New Image Marketing Group

В то же время президенту Украины Владимиру Зеленскому больше всего доверяют 54% респондентов. А наибольшее доверие мэру своего города наибольшее доверие высказывают 48% граждан. Еще 62% украинцев отметили, что больше всего доверяют врачам города, в котором живут.

Главе парламента Дмитрию Разумкову больше всего выражают доверие 34% граждан, а премьеру Денису Шмыгалю – 30% респондентов. Главе Минздрава Максиму Степанову больше всего доверяют 28% опрошенных.

фото: New Image Marketing Group

Опрос провели в период с 23 по 24 апреля среди украинцев в возрасте от 18 лет. Выборочная совокупность равна 1204 респондентам. Онлайн-опрос провели по интерактивной структурированной анкете, ссылку на которую отправляли потенциальным респондентам из базы данных. Общая репрезентативная погрешность для выборочной совокупности составила 3,8%с вероятностью 0,95.


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