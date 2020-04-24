В Барановичах в гимназии №4 произошла вспышка «пневмонии» 24.04.2020, 20:42

фото: wikimapia.org

Госпитализированы два учителя.

Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщила мать одного из школьников:

- Только что написали на Viber, что наш классный руководитель лежит в больнице с «пневмонией». Также ее коллега госпитализирована, тоже с «пневмонией». Результата теста на коронавирус пока еще нет. Все это происходит в гимназии №4 города Барановичи.

Информацию о том, что «несколько учителей находятся на больничном из-за пневмонии» телеграм-каналу подтвердили в администрации учебного заведения.

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