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В Барановичах в гимназии №4 произошла вспышка «пневмонии»

  • 24.04.2020, 20:42
В Барановичах в гимназии №4 произошла вспышка «пневмонии»
фото: wikimapia.org

Госпитализированы два учителя.

Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщила мать одного из школьников:

- Только что написали на Viber, что наш классный руководитель лежит в больнице с «пневмонией». Также ее коллега госпитализирована, тоже с «пневмонией». Результата теста на коронавирус пока еще нет. Все это происходит в гимназии №4 города Барановичи.

Информацию о том, что «несколько учителей находятся на больничном из-за пневмонии» телеграм-каналу подтвердили в администрации учебного заведения.

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