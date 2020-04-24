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При каком микроклимате в помещениях коронавирус чувствует себя лучше всего?

  • 24.04.2020, 20:53
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При каком микроклимате в помещениях коронавирус чувствует себя лучше всего?
Фото: Getty Images/iStock

Команда исследователей выяснила, что и неправильная влажность воздуха в помещениях облегчает жизнь новому коронавирусу.

"То, что температура играет роль в распространении вирусов, обсуждалось часто. Теперь команда исследователей под руководством швейцарского медика выяснила, что и неправильная влажность воздуха в помещениях облегчает жизнь новому коронавирусу", - сообщает немецкий журнал Focus (перевод — inopressa.ru).

"В закрытых помещениях риск передачи вируса выше, чем на открытом воздухе, - отметил в разговоре с изданием врач-терапевт из Цюриха Вальтер Хугентоблер. - В зданиях мы дышим одним воздухом, который даже при хорошей вентиляции полностью обновляется только каждые 1-2 часа. Кроме того, там есть поверхности, до которых постоянно дотрагивается множество людей, и они могут служить промежуточными переносчиками вирусов".

Совместно со своими коллегами Вальтер Хугентоблер изучил роль микроклимата в помещениях в распространении вирусов - в том числе и вируса Sars-CoV-2. "Они обнаружили, что слишком высокая или слишком низкая влажность воздуха в помещении облегчает вирусам их задачу. Поэтому идеальной является средняя влажность воздуха от 40 до 60%. Это, по мнению исследователей, является причиной того, почему эпидемии зачастую возникают в зимние месяцы: при низких температурах на улице с помощью систем отопления мы устанавливаем в помещениях приятную температуру. В результате воздух становится сухим, его влажность опускается ниже 40%", - передает издание.

"Когда влажность воздуха падает ниже 40%, повышается риск заражения", - поясняет Хугентоблер. Ведь в воздухе и на поверхностях вирусы в высушенном состоянии дольше остаются заразными, к тому же на сухих частицах они дольше сохраняются в воздухе. Также и вирусы, находящиеся на поверхностях, легче поднимаются в воздух при низкой влажности. Если же влажность воздуха, наоборот, высокая, то есть больше 60%, это помогает капелькам жидкости распределяться в воздухе", - говорится в статье.

"При этом на свежем воздухе при соблюдении дистанции риск передачи вируса стремится к нулю, говорит Хугентоблер.(...) К тому же относительная влажность воздуха на открытом пространстве редко опускается ниже 40%. "Другим фактором, отсутствующим в зданиях, является дневной свет, который быстро деактивирует вирусы - вирусы гриппа, например, в течение 2-3 минут", - отмечает медик".

"По его мнению, общественные здания, например, офисы, а также больницы, могут значительно замедлить распространение коронавирусов и вирусов гриппа с помощью систем увлажнения воздуха".

"Создать правильный микроклимат дома можно, если несколько раз в день проветривать комнаты. Особенно зимой рекомендуется сквозное проветривание. Также сушка белья в квартире или открытая после принятия душа дверь в ванную комнату повышает влажность воздуха".

Также на радиатор можно поставить емкость с водой. "Однако воду необходимо регулярно менять, иначе этот способ может возыметь обратный эффект, и бактерии, образовавшиеся в стоячей воде, распространятся в помещении", - рекомендует издание.


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