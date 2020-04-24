«Скорые» на улицах Минска и у подъездов домов стали привычной картиной 1 24.04.2020, 21:01

4,244

иллюстрационное Фото

Медики в защитных костюмах массово приезжают к минчанам каждый день.

Медики приезжают к находящимся на самоизоляции пациентам с коронавирусом. Некоторых забирают в больницы, сообщает телеграм-канал «Баста».

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проводят дезинфекцию подъездов.

Информацию о новых зараженных, которых забирали по месту их жительства, сегодня прислали читатели телеграм-канала, которые живут на улицах Илимской, Рыбалко, Слободской, Плеханова, Уборевича, Нестерова, Казинца, Есенина, Притыцкого, Академической, а также из микрорайонов Уручье, Серебрянка и Сухарево.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.