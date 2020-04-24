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«Скорые» на улицах Минска и у подъездов домов стали привычной картиной

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  • 24.04.2020, 21:01
  • 4,244
«Скорые» на улицах Минска и у подъездов домов стали привычной картиной
иллюстрационное Фото

Медики в защитных костюмах массово приезжают к минчанам каждый день.

Медики приезжают к находящимся на самоизоляции пациентам с коронавирусом. Некоторых забирают в больницы, сообщает телеграм-канал «Баста».

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проводят дезинфекцию подъездов.

Информацию о новых зараженных, которых забирали по месту их жительства, сегодня прислали читатели телеграм-канала, которые живут на улицах Илимской, Рыбалко, Слободской, Плеханова, Уборевича, Нестерова, Казинца, Есенина, Притыцкого, Академической, а также из микрорайонов Уручье, Серебрянка и Сухарево.

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