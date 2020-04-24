Илон Маск добивает Кремль 13 24.04.2020, 21:29

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Илон Маск

Скоро газовики вместе с нефтяниками просто забудут понятие «отопительный сезон».

Демоном для РФ становится Илон Маск и это никак не преувеличение. Дело даже не в том, что он все увереннее подминает под себя рынок вывода полезной нагрузки в космос и не в том, что задуманная им программа сделает ненужными российские «Союзы», пока еще монопольно доставляющие экипажи в космос, а в пока еще не слишком заметной области, которая постепенно сделает «Газпром» анахронизмом, пишет украинский блогер Anti-colorados для inforesist.org.

Наверное, каждому приходилось хотя бы со стороны наблюдать дебаты по поводу прихода электромобиля на смену классическому автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. По мере того, как Тесла преодолевала болезни роста, связанные техническими особенностями транспортного средства, скоростью разгона, временем заряда батарей и дальности поездки на одной зарядке, все чаще всплывает последний аргумент «против».

Риторика ведется в том ключе, что не важно, где именно будет сожжен газ или нефть в двигателе автомобиля или в котле электростанции для получения электричества, которое пойдет на заряд аккумулятора электромобиля, мол – нет никакой разницы. Именно на этом фронте, Маск двинул технологии так, что очень скоро все может радикально измениться. И дело тут вот в чем.

Технологии создания все более эффективных солнечных батарей и других технологий генерации электроэнергии, на бестопливной основе, уже стали серьезной альтернативой углю, нефти и газа. Но именно солнечные батареи приходят в быт простых людей как весомая добавка к энергетическому балансу личного хозяйства. Но полная замена потребления электроэнергии из централизованных источников электроснабжения им не удавалась из-за специфики процесса генерации.

Солнце светит только днем, а ветер дует, когда ему вздумается. Сам собой встал вопрос о том, чтобы домашняя энергетическая установка имела в своем составе хранилище электроэнергии, чтобы ночью, когда солнечные батареи бездействуют, электричества хватало на повседневные нужды хозяйства, в том числе, и на зарядку аккумуляторов электромобиля.

И вот именно у Маска идея создания именно бытовых хранилищ электроэнергии стала воплощаться в конкретные и вполне эффективные решения. Пример оказался заразительными, и индустрия, уловив спрос на эти устройства, стала выпускать их уже в промышленных масштабах, и что самое главное – в виде комплексного решения для домохозяйств. То есть, подбираются оптимальные параметры парка солнечных батарей и хранилища электричества, чтобы обеспечить потребителя бесперебойным снабжением.

В свою очередь, подобное решение позволяет домохозяйству полностью отказаться как от услуг поставщиков электроэнергии, так и газа, где он используется в виде энергоносителя. В итоге получается мощный ответ на ту постановку вопроса, о которой мы вели речь выше. Проще говоря, та же Тесла, которая будет построена на Гигафабрике под Берлином, может попасть в руки владельцу, который имеет на крыше своего дома парк солнечных батарей, а в доме – накопитель электроэнергии и потому его автомобиль становится совершенно чистым.

Процесс оснащения домохозяйств таким оборудованием набирает обороты в Германии. Так, за прошлый, 2019 год, там было продано 78 500 бытовых установок для хранения электроэнергии, что на 41% больше, чем годом ранее. Такие темпы роста рынка всегда привлекают производителей и это значит, что процесс пошел. Спрос рождает предложение, а дальше – рынок сам погонит волну вперед.

Пока некоторые толкутся с ценами нефти и газа, ряд производителей уже уловил тренд и активно работают на растущем рынке. Не удивительно, что в гонку включились китайцы, которые пытаются войти в новые области рынка, где еще нет жесткой конкуренции. Крупнейший поставщик комплексных решений BYD, активно «столбит» свои участки рынка, но и в Германии сразу несколько компаний работают в этом направлении.

Sonnen из Баварии, E3/DC из Оснабрюке SENEC из Лейпцига имеют примерно одинаковые доли рынка и уверенно развивают свой бизнес. А ведь все началось с того, что Маск действительно двинул эту тенденцию из области экзотики в реальность. Судя по тому, что этот рынок только начинает расти, то через несколько лет это будет повсеместным явлением, а газовики вместе с нефтяниками просто забудут понятие «отопительный сезон», ну а стремительно развивающийся рынок электромобилей получит огромный плюс в том плане, что заряжаться можно будет просто дома, не получая огромных счетов от поставщика электричества.

И вот все это вместе взятое уже идет веселой похоронной процессией, неся на своих плечах гробы с надписями «нефть» и «газ». А где-то за океаном, на это все с его обычной улыбкой взирает Илон Маск.