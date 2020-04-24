«Из школы «люди в скафандрах» забрали учителя физкультуры, библиотекаря и завуча» 3 24.04.2020, 21:31

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иллюстрационное Фото: minsknews.by

Вчера из школы под Ляховичами увезли четырех человек.

Сегодня же всех отправили на субботник, сообщил телеграм-каналу «Баста» читатель.

- Я родом из Брестской области. Ляховичский район, деревня Святица, - пишет читатель. - Мама сегодня звонила, рассказала, что из школы, расположенной в соседней деревне Липск, «люди в скафандрах» забрали учителя физкультуры, библиотекаря и завуча. Обрабатывали все помещения, где были, в магазин пускали по одному.

Из нашей деревни Святица «скорая» увезла скорая девушку, которая работает а той школе. Температура 40, диагноз «пневмония». А сегодня всех погнали на субботник.

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