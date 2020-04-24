ИП из Минска: Закрываемся и уходим, уже три месяца без денег стоим 6 24.04.2020, 21:43

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске администрация «Экспобела» не пошла на уступки предпринимателям.

«Мы надеемся, что нас услышат»

Около 200 предпринимателей пришли на встречу с администрацией рынка. Это уже вторая попытка на этой неделе договориться о снижении арендной платы, пишет kp.by.

На первой встрече руководство рынка предложило арендаторам высчитывать оплату за аренду в мае через фиксированный курс рубля - 2,3 рубля за один евро. Но предпринимателей такой вариант не устроил, так как он не учитывает их потери от пандемии. Те, с кем удалось пообщаться, были настроены позитивно и надеялись на то, что аренду им все-таки снизят.

- Надеюсь, что нам пойдут на уступки, потому что я не хочу закрываться. Да и куда мне идти? На завод? Там сейчас мест не хватит на всех, - говорит Алеся. - Покупательская способность упала из-за коронавируса. Людей нет вообще, ряды пустые. И сейчас только начало пандемии, если так будет дальше, мы просто все закроемся с такой арендой. Тем более что, если мы не платим вовремя, у нас пеня нарастает очень большая, ее потом невозможно закрыть. Поэтому мы надеемся, что нас услышат.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ее коллега Василий говорит, что по всему городу администрация рынков и торговых центров идет навстречу арендаторам: оплату снижают.

- Аренду мы платим в евро, а зарабатываем в рублях. Курс растет, платежки растут, оплата аренды за полгода выросла в два раза: была 500 рублей, стала 1000. А еще ФСЗН, оплата работы продавцов. Москва закрыта. Покупателей нет. Кубышек, про которые нам говорили, тоже давно нет, - объясняет он.- Я точно знаю, что в торговых центрах снижают аренду. Вчера «Импульсу» снизили аренду в три раза, с 90 до 30 евро. «Пассаж» сегодня вместо 30 евро сделал аренду 15 вместе с коммуналкой. Все идут навстречу, потому что понимают, что иначе люди просто не смогут работать.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Уже 50% рынка закрыто»

Наталья рассказывает, что покупателей на рынке нет уже два месяца.

- Арендная ставка по сравнению со всем городом здесь достаточно высокая, поэтому сбережения уже ушли на оплату аренды и других платежей. И если пройти по рядам, можно увидеть, что уже 50% рынка закрыто, часть мест опечатана, потому что не смогли заплатить аренду. Чистой выручки нет вообще, вся выручка уходит на оплату счетов, я сама недавно только насобирала на оплату аренды, а уже за новый месяц счет пришел, - объясняет Наталья.

Она работает на рынке 15 лет и говорит, что все они здесь - как семья, поэтому плохо себе представляет будущее без торговли. Да и для того чтобы закрыться, нужно распродать остатки, в которые вложены деньги.

- А заняться чем-то новым - тоже нужны деньги, а их все аренда съедает, - добавляет ее подруга и коллега Марина.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Уходите, мы в вас не нуждаемся»

Предпринимателей возле здания администрации становится все больше. Многие из них подписывают распечатанные бланки заявлений. В них ипэшники просят снизить аренду на 50% и не повышать коммунальные платежи выше 10% от арендной ставки. Один из активистов собирает их в увесистую пачку, а сам предприниматели продвигаются ко входу в здание и ждут руководство рынка. Но к ним никто не выходит. Лишь несколько милиционеров стоят рядом со входом.

Утомленные ожиданием предприниматели отправляют пять человек на разговор к администрации. Те возвращаются минут через 15 - 20, у одной из дам на глаза наворачиваются слезы.

- Сказали, что на май никаких уступок не будет, на июнь-июль будем обсуждать, - говорит она дрожащим голосом толпе, которая ожидала решения у входа.

- Мы сказали, что денег нет, не на что купить еду. А они сказали: «Не нравится - закрывайтесь, расторгайте договоры». Директор рынка сказал, что других клиентов хватает: «Можете хоть сегодня договоры расторгать, уходите, мы в вас не нуждаемся», - пересказывает беседу с администрацией другой предприниматель.

Из толпы раздается эмоциональная реплика высокой блондинки.

- Значит, закрываемся и уходим. Уже три месяца без денег стоим!

- Закрываемся, однозначно, - подтверждает из толпы мужской бас.

- Как всегда, скотское отношение к людям, которые платят деньги, - говорит одна из дам.

Толпа стремительно редеет. Что именно дальше будут делать предприниматели - сказать пока сложно, так как они сами сейчас в поисках ответа на этот вопрос.