Как жила Португалия при диктаторе Салазаре 3 24.04.2020, 21:55

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фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

Правящая система Португалии времeн Салазара чем-то напоминала СССР.

Во время своей недавней поездки в Португалию я не мог обойти вниманием такой интересный период португальской истории, как "Новое государство". Этим термином часто называют период нахождения у власти Антониу Салазара, режим которого фактически правил Португалией более 40 лет — с 1933 по 1974 год, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Многие историки характеризуют период правления Салазара как диктатуру, многие даже называют её фашистским режимом, но в целом Португалия времён Салазара не была похожа ни на одно из "классических диктаторских" или "классических фашистских" государств.

Если отойти от громких слов и ярлыков, то я бы назвал Португалию Салазара классическим закрытым, или как сейчас модно говорить "скрепным" государством с вялотекущим диктаторским режимом. С одной стороны, благодаря экономической политике профессора Салазара, Португалия начала выходить из тяжелейшего экономического кризиса и выплатила огромный внешний долг. При Салазаре строились дома (некоторые из них я покажу вам в сегодняшнем посте), люди имели работу.

С другой стороны — салазаровское "Новое государство" ("Estado Novo") пропагандировало закрытость, то что сейчас Салазар назвал бы "особым путём". Население Португалии в массе оставалось очень бедным, люди массово эмигрировали в более успешные страны, была очень слабо развита медицина, но зато отлично развита секретная полиция, которая преследовала всех несогласных с Салазаром.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о португальском диктаторе Салазаре, его "Новом государстве" и о том, чем всё это закончилось.

Кто такой профессор Антониу Салазар.

Для начала несколько слов о том, кто такой Салазар и откуда он вообще взялся. Антониу ди Оливейра Салазар родился 28 апреля 1889 года в Вимиейру — небольшом селении в 70 километрах от Лиссабона, в глубоко консервативной и набожной семье, был поздним ребёнком. Учился в католической семинарии и хотел стать священником (SIC! характерная черта для многих будущих диктаторов), но в итоге изучал юридические науки в университете города Коимбра, закончил его с отличием, и в 1916 году становится преподавателем экономики.

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

Политическую известность Салазар начал приобретать с 1910 года, тогда в Португалии была провозглашена республика. Hовые власти страны взяли курс на антиклерикализм и отделение церкви от государства, что Салазар воспринял как личное оскорбление и начал выступать против новых порядков.

После случившегося в 1926 году переворота генерал Гомиш да Кошта приглашает молодого Салазара на должность министра финансов. Салазар сперва отказывается, но в 1928 году принимает это предложение. Под руководством Салазара Португалия начинает выходить из кризиса, реорганизует банковскую и налоговую системы, расплачивается в внешним долгом... Салазар вводит концепцию "Estado Novo" ("Нового государства"), его полномочия всё расширяются, и в послевоенные годы он становится фактическим диктатором Португалии с почти неограниченной властью.

Новое государство. Военные заводы Салазара. Война.

Правящая система Португалии времён Салазара чем-то напоминала СССР. У власти была единственная правящая партия "Национальный союз" — но при этом с 1933 года фактически страной управлял Салазар, который имел множество полномочий. Видную роль в стране играла военизированная организация "Потругальский Легион" — крайне антилиберальная, крайне националистическая организация, оправдывающая португальский колониализм и пытающаяся собирать "португальский мир". Среди легионеров была популярна теория лузотропикализма — о том, что португальцы — "лучшие колонизаторы среди всех народов".

Для удержания колоний и поддержания статуса "великой державы" Салазар начал реорганизовывать старые и строить новые военные заводы по производству оружия — в восточной части Лиссабона, особенно вдоль набережной, до сих пор осталось множество военных заводов эпохи Салазара. Часть этих зданий ныне перепрофилирована, часть — заброшена.

Фабрика Брасо де Прата — оружейный завод, который был построен в 1907 году и начал производить стрелковое оружие и артиллерию. В 1927 году, уже при Салазаре завод был капитально отремонтирован и модернизирован, здесь появились полностью новые производственные линии, а сам завод, который ранее был частным — был передан (как и другие военные заводы) военному министерству — фактически под личный контроль Салазара.

Более новые цеха Фабрика Брасо де Прата — которые были возведены уже при Салазаре. Здесь производились карабины Маузер 98k, а также миномёты различных калибров, которые будут позже использованы Португалией в колониальных войнах в Африке.

Корпуса бывших военных заводов Салазара на восточных окраинах Лиссабона:

Многие из этих зданий, которые уже давно не производят оружие, сейчас реорганизовывaют во что-то другое, и здесь уже почти ничего не напоминает об их милитарном прошлом.

А некоторые военные заводы ныне полностью заброшены.

Такая участь их постигла после падения режима Салазара — когда Португалия расхотела быть "великой колониальной державой" и сосредоточилась на собственных внутренних проблемах.

Тут нужно добавить, что Португалия времён Салазара была совсем не похожа на то мирное и спокойное государство, которым она является сегодня — в шестидесятые и в первой половине семидесятых годов, во времена заката диктатуры Салазара, Португалия вела нескончаемые колониальные войны за удержание собственных заморских колоний в Африке — войны продолжались с 1961 по 1974 год.

Только после 1974 года, когда Салазар уже умер и его "Новое государство" начало разваливаться и произошла Революция гвоздик — Португалия наконец-то отказалась от своих колоний и закончила бесконечные войны "за мировое влияние великой морской державы". В 1975 году независимость от Португалии получили такие страны, как Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Острова Зелёного Мыса, Сан-Томе и другие. Португалия перестала быть колониальной державой — но это, как говорится, уже совсем другая история.

Но ведь было и что-то хорошее? Что построил Салазар.

На первых этапах своего руководства Салазар предпринимал довольно грамотные экономические шаги — это позволило вывести Португалию из затяжного мирового кризиса и даже практически рассчитаться с внешним долгом. Вместе с тем, Салазар зажимал личные свободы людей и пропагандировал так называемый "корпоративизм" — по его представлениям, идеальное государство должно состоять не из отдельных успешных граждан, а из успешных корпораций. Если вы художник — то обязательно должны были принадлежать к Союзу художников (корпорации), иначе вы были никому не нужны.

Салазар считал, что государство должно вмешиваться в экономику — но при этом в Португалии сохранялась частная собственность и был введён минимальный гарантированный доход. Также он был противником либерализма и парламентаризма (другими словами считал, что только его мнение — правильное), а ещё Салазар хотел войти в историю как "отец нации" и "заботливый руководитель", подсматривая некоторые пропагандистские моменты у итальянского дуче Муссолини и в сталинском СССР.

СМИ времён Салазара широко освещали "строительство новых домов для народа". В Лиссабоне сохранилось несколько зданий этой эпохи, которые по аналогии со "сталинками" можно назвать "салазаровками", выглядят эти дома вот так (в центре снимка):

"Салазаровки" строились в подчёркнуто-современном (для той эпохи) стиле, с использованием традиционных для Португалии материалов.

Давайте откроем двери и посмотрим, как выглядит дом-"салазаровка" внутри.

Подъезд чем-то напоминает рабочие сталинки 1950-х годов — но при этом всё построено из гораздо более качественных материалов. В доме красивые перила, ступени выложены полированным камнем.

На площадке всего две квартиры — они достаточно просторные и имеют по 3-4 комнаты, окна которых выходят как на улицу, так и во двор. В каждой квартире есть балкон.

Многие поклонники Салазара показывают на эти дома и говорят: "Но ведь было и что-то хорошее! Не одни же колониальные войны вела Португалия, посмотрите какие дома строились при Салазаре!" — в принципе, аргументы у них точно такие же, какие приводят и современные сталинисты.

Тут нужно сказать, что подобных домов в Лиссабоне достаточно немного — "салазаровки" строились и снимались для бравурных репортажей про экономические достижения, но огромная часть португальцев при Салазаре продолжала жить в тесноте и бедности, многие оставались неграмотными. В 1932 году Салазар сделал спорное заявление, сказав что считает "более важным делом создание элиты, чем обучение народа чтению" — и как итог салазаровская Потругалия получила правящую элиту наподобие советской номенклатуры, тогда как многие люди продолжали прозябать в бедности.

Итоги правления Салазара можно подвести в 1973 году — Португалия была самой бедной из стран Западной Европы, занимая 39 место по уровню и качеству жизни населения. Несмотря на первоначальные экономические успехи — с течением времени Салазар делал всё больше и больше ошибок, и своей политкиой изоляционизма и "великого португальского мира" превратил страну в одно из отсталых аграрных государств. Деньги и люди уезжали из страны, а население было изолировано от управления...

Конец Салазара. Что было после.

В 1968 году Салазар упал со стула, что спровоцировало инсульт и серьезные проблемы со здоровьем. 27 июля 1970 года Салазара не стало, после чего Португалию накрыло кризисом, который завершился Революцией гвоздик 1974 года — о ней я расскажу в одном из следующих постов. После падения режима Салазара людям стало известно множество неприятных подробностей о способе его правления, O том, как тайная полиция PIDE (местная гэбня) преследовала оппозицию и устраняла любых противников Салазара (как левых, так и правых) — о чём сейчас можно узнать в Лиссабонском музее Сопротивления и Свободы.

Какие выводы мы, люди XXI века, должны сделать после изучения истории Португалии времён Салазара? В целом это очень хороший пример того, как вроде бы неглупый и на первых порах успешный политик в итоге превращается в оторванного от жизни диктатора. Восстановивший экономику Португалии в двадцатые годы Салазар не развивался, не следил за мировыми тенденциями, вёл колониальные войны и не хотел смотреть в будущее — превратившись в итоге в диктатора, после ухода которого страна вздохнула свободно...

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы об этом всём думаете, интересно.