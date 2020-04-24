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Глава фонда «Дети Чернобыля» заявила о вспышке коронавируса в доме-интернате под Глусском

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  • 24.04.2020, 21:59
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Глава фонда «Дети Чернобыля» заявила о вспышке коронавируса в доме-интернате под Глусском
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тест оказался положительным у 13 детей и 10 сотрудников.

- Это сокрушительный удар для нас и для всех ирландцев, которые были вовлечены в развитие детского дома в течение последних 20 лет. Мы крайне обеспокоены тем, что можем потерять детей, чьи жизни мы отчаянно пытались улучшить много лет, - такое эмоциональное сообщение появилось на сайте ирландской благотворительной организации «Дети Чернобыля», пишет kp.by. - Мы надеялись на то, что принятые меры помогут защитить детей от этой ужасной пандемии, но наши худшие опасения стали реальностью: у 13 детей и 10 сотрудников положительные результаты теста на коронавирус.

Весновский дом-интернат находится недалеко от Глусска, райцентра Могилевской области. Там живут 174 воспитанника в возрасте от 4 до 33 лет с особенностями психофизического развития.

В интервью ирландскому каналу RTE о вспышке коронавируса в этом доме-интернате рассказала председатель организации «Дети Чернобыля» Эди Роуч. Она отметила, что шансы на выживание детей очень низкие - у них сильно ослаблен иммунитет. В интернате они живут в тесных условиях, поэтому сохранять дистанцию будет очень сложно. Фонд обратился к белорусским властям, чтобы тяжелобольных детей изолировали, переместили их в отели или другие доступные центры в регионе.

Эди Роуч говорит, что сейчас ситуация в Весновском доме-интернате критическая: там мало или совсем нет лекарств, не хватает средств индивидуальной защиты и финансов, чтобы защитить детей и персонал. По ее словам, директор детского дома обратился в фонд с просьбой направить обезболивающие, лекарства от кашля и дезинфицирующие средства.

Журналисты обратились за комментариями к директору Весновского дома-интерната Вячеславу Климовичу - он от разговора отказался.

- Вы поймите, я всегда открыт к диалогу, но я сегодня не могу говорить. Вся ситуация искажается.

Заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко заявил, что он не уполномочен комментировать эту ситуацию, и посоветовал обратиться в Минздрав.

Последние 20 лет дети из этого интерната ездили в Ирландию на летние и рождественские каникулы. Эди Роуч рассказала, что принимающие семьи уже в курсе вспышки коронавируса в интернате.

- Это ужасно тревожное время для этих семей: дети, которых они каждый год брали из детского дома, стали частью их собственных семей, поэтому новость стала для них сильным ударом.

По неофициальной информации, коронавирус подтвержден и у некоторых воспитанников Червенского дома-интерната для детей-инвалидов. Его директор Элла Борисова не стала это ни подтверждать, ни опровергать.

- Наш дом-интернат работает в штатном режиме, соблюдаются все меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- То есть у вас нет инфицированных?

- Я этого не говорила. Вы же не можете сказать, что не заболеете, если будете носить маску. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Остальные вопросы можете задать министру - только он уполномочен давать комментарии.


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