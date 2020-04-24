Челюстно-лицевой хирург: Из нашего, совсем не инфекционного коллектива, забирают работать с COVID-19 2 24.04.2020, 22:20

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иллюстрационное Фото

Шутка о том, что «вас будет интубировать травматолог» перестает быть шуткой.

Об этом профессиональный врач, челюстно-лицевой хирург и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Терешкова написала в «Фейсбуке»:

- В пятый раз начинаю писать и удаляю: не нравится стиль. Короче говоря, того-сего из нашего, совсем не инфекционного коллектива, в ближайшее время заберут работать с COVID-19.

Кое-кто предупрежден, чтобы готовился следом. Наверное, этого коронавируса настолько нет, что и работать там некому. Говорили про вахту 2 недели 12 через 12. По результатам тестов после возможен карантин. Если Господь пронесет, понятное дело.

Нет, я остаюсь на своем месте, в окопе второй линии. Честно, в инфекционисты-реаниматологи меня совсем не тянет. Но предвижу времена, когда уже и спрашивать перестанут.

Берегите себя. Шутка «вас будет интубировать травматолог» перестает быть шуткой.