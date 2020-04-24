Aудитория Telegram превысила 400 миллионов пользователей 3 24.04.2020, 22:35

Вскоре популярный мессенджер обещает запустить групповые видеозвонки.

Команда популярного мессенджера Telegram сегодня объявила о достижении важного рубежа. В соответствующем пресс-релизе говорится о том, что приложением теперь ежемесячно пользуется более 400 миллионов человек по всему миру, пишет unian.net.

"Последние 100 миллионов присоединились к Telegram за последний год. Динамику роста ежемесячной аудитории Telegram за последние семь лет позволяет оценить изображение ниже", - говорится в сообщении.

Для сравнения, конкурирующий мессенджер WhatsApp (принадлежит соцсети Facebook), который так не любит основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров, в феврале хвастался, что его пользовательская база составляет больше 2 млрд человек по всему миру. В то же время мессенджер Viber, который пользуется особой популярностью среди украинцев, еще год назад преодолел рубеж в 1 миллиард активных ежемесячных пользователей.

"В Telegram отдельно указывают число пользователей, которые ежедневно авторизуются в мессенджере - таковых на сегодня насчитывается 1,5 миллиона человек", - подчеркивает издание.

В прошлом месяце Telegram в рамках очередного обновления получил долгожданную возможность группировать чаты и каналы. В этом году Telegram обещает запустить долгожданные групповые видеозвонки.