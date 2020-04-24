В Гродно активисты в противогазах призвали белорусов сидеть дома 24.04.2020, 22:48

Акцию провели накануне «субботника».

24 апреля гражданские активисты Николай Саляник и Александр Лаврентьев расклеили по городу более двух десятков листовок с надписью «Хочешь умереть?! Гуляй дальше! Твой Covid -19». Цель акции — призвать гродненцев сидеть дома, пишет hrodna.life.

Активисты вышли на акцию в противогазах.

«Это уже действительно проблема, — говорит Николай Саляник. — А он [Лукашенко — прим.] всё говорит «психоз». Просто надоело это слушать. Посмотрите, сколько заразившихся в Беларуси, а тут еще субботник планируют. Сидеть дома надо и карантин вводить».

Александр Лаврентьев и Николай Саляник

Сами активисты стараются выходить на улицу только по необходимости. Александр Лаврентьев в людных местах всегда в противогазе, Николай Саляник в строительном респираторе.

«Медики говорят, что у нас все только начинается. Людей в больницах все больше, но официально про угрозу здоровью людей никто не хочет говорить. Своей акцией мы хоть как-то хотим предупредить людей», — сказал Александр Лаврентьев