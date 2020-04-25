COVID-19 поразил Бобруйск: в городе тяжелая эпидемиологическая ситуация 2 25.04.2020, 8:22

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Коронавирусом заболели в военной части, школе и на нескольких предприятиях.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в Бобруйске. Новые случаи коронавируса – в войсковой части 20392, в школе №30 и на нескольких предприятиях. Информацией с телеграм- каналом "Баста" поделились сразу несколько жителей города.

"На обувной фабрике "Модерам" есть подтвержденный диагноз Covid-19 у одного из работников. Несколько контактов первого уровня на изоляции, которая вот-вот закончится, при этом некоторые наши работники явно не здоровы", - сообщает сотрудник фабрики.

"В авиагородке есть воинская часть 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк ВВС РБ – войсковая часть 20392. Они уже длительное время на полном карантине. Никто не выходит и не входит. Было два случая коронавируса среди солдат контрактной службы. В авиагородке развернули палаточный госпиталь на случай ухудшения обстановки" - написал каналу один из офицеров.

"ЗАО "Легпромразвитие" в Бобруйске, штат - более 1000 человек. Среди персонала есть несколько случаев заражения. В конце марта издали приказ, всех инженерно-технических работников отправили на "удаленку", но теперь возвращают на рабочие места. Начальство говорит, что "чем быстрее переболеем, тем скорее будет понятная картина с кем работать", - говорит сотрудник предприятия.

"У нас в средней школе №30 города Бобруйска с подтвержденным диагнозом Covid-19 госпитализированы двое учителей. На данный момент отрабатываются все возможные контакты заболевших" - написала каналу одна из учителей.

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