закрыть
25 апреля 2020, суббота, 10:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

COVID-19 поразил Бобруйск: в городе тяжелая эпидемиологическая ситуация

2
  • 25.04.2020, 8:22
  • 10,373
COVID-19 поразил Бобруйск: в городе тяжелая эпидемиологическая ситуация

Коронавирусом заболели в военной части, школе и на нескольких предприятиях.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в Бобруйске. Новые случаи коронавируса – в войсковой части 20392, в школе №30 и на нескольких предприятиях. Информацией с телеграм- каналом "Баста" поделились сразу несколько жителей города.

"На обувной фабрике "Модерам" есть подтвержденный диагноз Covid-19 у одного из работников. Несколько контактов первого уровня на изоляции, которая вот-вот закончится, при этом некоторые наши работники явно не здоровы", - сообщает сотрудник фабрики.

"В авиагородке есть воинская часть 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк ВВС РБ – войсковая часть 20392. Они уже длительное время на полном карантине. Никто не выходит и не входит. Было два случая коронавируса среди солдат контрактной службы. В авиагородке развернули палаточный госпиталь на случай ухудшения обстановки" - написал каналу один из офицеров.

"ЗАО "Легпромразвитие" в Бобруйске, штат - более 1000 человек. Среди персонала есть несколько случаев заражения. В конце марта издали приказ, всех инженерно-технических работников отправили на "удаленку", но теперь возвращают на рабочие места. Начальство говорит, что "чем быстрее переболеем, тем скорее будет понятная картина с кем работать", - говорит сотрудник предприятия.

"У нас в средней школе №30 города Бобруйска с подтвержденным диагнозом Covid-19 госпитализированы двое учителей. На данный момент отрабатываются все возможные контакты заболевших" - написала каналу одна из учителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн