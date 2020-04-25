На кону - наши жизни 6 Андрей Войнич

25.04.2020, 8:41

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Хватит слушать безумные речи диктатора.

Прекрасная иллюстрация того, как Лукашенко со своей бандой "заботился" о народе все годы своего правления.

Это вам не новые машины для местечковых царьков-чиновников, не нужник в Гомеле, не флагшток, не майбахи с самолетами и не дома правосудия. Это - настоящая реальность, инфекционная больница в Слониме, которая не была готова к эпидемии и которая де факто брошена на произвол судьбы вместе с персоналом.

Народ, может хватит терпеть уже, а пора что-то с этим делать ? Или дальше будем слушать безумные советы диктатора и лечиться козочками, водкой и тракторами? Тут на кону уже не ваша работа, не премия, а ваши жизни. Ваши, ваших детей, родителей, друзей и соседей.

Просто подумайте о том, что сейчас вас фактически уничтожают бездействием.

Андрей Войнич, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»