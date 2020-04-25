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Врачи заметили странные симптомы у пожилых пациентов с коронавирусом

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  • 25.04.2020, 8:49
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Врачи заметили странные симптомы у пожилых пациентов с коронавирусом

Они нетипичны для COVID-19.

Люди преклонного возраста, заболевшие Covid-19, демонстрируют нетипичные симптомы, что затрудняет усилия врачей по своевременному и надлежащему лечению. Об этом сообщает CNN.

Среди симптомов Covid-19 обычно выделяют три основных: это лихорадка, кашель и одышка. Однако люди старшего поколения — возрастная группа, наиболее подверженная риску тяжелых осложнений или смерти от коронавируса — могут не иметь ни одного из этих симптомов.

По словам Камил Воган, главы отдела гериатрии и геронтологии Университета Эмори, вместо этого пожилые люди на ранней стадии заболевания могут спать больше обычного или потерять аппетит. Они могут казаться «необычайно апатичными», терять ориентацию в пространстве, испытывать головокружение и падать. Иногда они просто перестают говорить.

Доктор Джозеф Оусландер, профессор гериатрической медицины Медицинского колледжа Шмидта (Университет Флориды), объяснил, что с возрастом способность организма давать иммунный ответ может притупиться, поэтому температура у него может не подниматься.

Доктор Сэм Торбати, глава отделения неотложной помощи в Медицинском центре Седарс-Синай, заявил, что слабость, обезвоживание, дезориентация и неспособность говорить являются следствием воздействия коронавируса на центральную нервную систему.

У некоторых пожилых пациентов коронавирус вызывает тошноту, рвоту и диарею, но без лихорадки, кашля и одышки.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что почти 60 процентов пациентов с коронавирусом на время болезни перестают чувствовать запахи и вкусы.

По данным китайских исследователей, среди симптомов коронавируса в Ухане чаще всего встречалась лихорадка, одышка/затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.


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