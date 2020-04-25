Жительница Столбцов: После смерти бабушки от COVID-19 осталась масса вопросов 2 25.04.2020, 8:57

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Фото: из личного архива семьи Лобач

Семья Лобач вынуждена была доставать лекарства из-за границы.

Жительница Столбцов Светлана Лобач рассказала в соцсетях о том, как ее семья столкнулась с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Баста». Ее бабушка умерла от коронавируса 21 апреля. Дедушка сейчас в больнице в Воложине. Подробности она опубликовала в соцсетях:

«Дорогая, самая любимая моя бабушка, моя душа! Мы с тобой были так связаны, что у нас даже одно имя на двоих. 10 апреля тебе исполнился 71 год. А 21 апреля тебя не стало. Нам сложно пережить эту утрату, ты была таким светлым и жизнерадостным человеком! К сожалению, медицинская помощь, оказываемая в нашей стране, не смогла тебя спасти. И от этого становится только хуже.

Потому что осталась масса вопросов, на которые мы так и не получили ответы.

Почему необходимыми лекарствами не обеспечена больница города Столбцы и нам пришлось своими силами везти их из-за границы? Почему в свидетельстве о смерти написано «сердечная недостаточность» при подтвержденном коронавирусе и двухсторонней пневмонии? Почему не был обеспечен надлежащий уход за человеком, который две недели лежал на ИВЛ?

Первый проведенный тест на коронавирус у моей мамы, как у контакта первого уровня, показал отрицательный результат. До этого врачами был поставлен диагноз - бронхит. Почему моей маме своевременно не провели повторный тест при сохранении симптомов? Ведь у бабушки Covid-19 подтвердился тоже не с первого раза!

Отец, который вернулся из Германии, пробыв там три месяца, тоже никого не заинтересовал.

На данный момент дедушка находится на лечении в реанимационном отделении больницы города Воложин также с подтвержденным коронавирусом. У дедушки есть хроническое заболевание - сахарный диабет. Чтобы не ухудшать его состояние, мы не информируем, что произошло с бабушкой. Моя семья сейчас переживает нелегкое время. 23 апреля мы похоронили бабушку. На кладбище, как и в костел, пустили максимум трех человек. Мою маму с родной сестрой и моего папу. Бабушку уже не спасти. Она навсегда в наших сердцах!

Помогите спасти дедушку! Мы не обладаем никакой информацией. Возможно ему нужно искать донора плазмы, а мы теряем время!»