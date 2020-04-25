На фабрике «Белвест» в Витебске – вспышка коронавируса и пневмоний 4 25.04.2020, 9:18

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Заболевшие сотрудники продолжают ходить на работу.

На фабрике «Белвест» в Витебске – более 30 случаев Covid-19 и пневмоний, сообщает телеграм-канал «Баста».

«У нас около 30 человек сейчас с пневмониями и короновирусом. Многие не ходят на работу, реальной ситуации мы не знаем, никто из начальства ни о чем не говорит, болеют люди и болеют, будто бы это в порядке вещей», - рассказал «Басте» сотрудник фабрики.

Журналисты связались с администрацией обувной фабрики «Белвест» по телефону, указанному на сайте компании, но сотрудник, поднявший трубку отказался комментировать ситуацию.

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