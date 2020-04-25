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Танцующая на крыльце дома бабушка из Британии стала звездой Сети

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  • 25.04.2020, 9:37
  • 1,755
Танцующая на крыльце дома бабушка из Британии стала звездой Сети

Внук принес ей продуктовый набор и решил немного развеселить.

18-летний Льюис Ли из Великобритании во время пандемии коронавируса решил поддержать свою 76-летнюю бабушку по имени Филлис, которую все с любовью называют Нэн. Парень принес ей продуктовый набор и решил немного развеселить, сообщает segodnya.ua.

Льюис, стоя на безопасном расстоянии, включил музыку и показал родственнице модные танцевальные движения. Нэн неожиданно подхватила ритм, чем вызвала восторг у пользователей сети TikTok, где парень опубликовал видео.

@lewisleighh

so today I went to get my nans essential groceries and when I delivered them we made a tiktok lol ##fyp ##foryou ##nan ##uk ##grandma

♬ Jawsh 685 | Laxed [SIREN BEAT] - emmapearson033

«Моя бабушка живет одна, поэтому она очень радуется, когда мы с семьей приезжаем к ней, — рассказывает Льюис. — Не ожидал, что Нэн поймает ритм так быстро! Уверен, что эти упражнения будут для нее очень полезными», — отметил Ли в комментарии для GMA.

Ролик парня за несколько дней собрал больше четырех миллионов просмотров на TikTok. Британец признался, что не ожидал столь резонансной реакции.


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