Полковник ФСБ Егоров оказался «Эльбрусом» из дела о сбитом над Украиной «Боинге» 25.04.2020, 10:02

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Журналисты The Insider, Bellingcat и Der Spiegel провели совместное расследование.

На днях в Украине был арестован генерал-майор СБУ Шайтанов, обвиненный в шпионаже в пользу России, его вербовщиком был полковник ФСБ Игорь Егоров. Одной из операций, которую Егоров и Шайтанов проводили вместе, была организация очередного покушения на чеченца Адама Осмаева. Как удалось выяснить в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, именно Игорь Егоров скрывался под позывным «Эльбрус» и наряду с ГРУшниками Олегом Иванниковым и Николаем Ткачевым был одним из ключевых кремлевских кураторов на Донбассе в ходе вторжения в Украину в 2014 году. Он также является фигурантом дела о сбитом «Боинге» MH17. Егоров — выходец из того самого подразделения ФСБ «Вымпел», которое организовало ранее покушение на другого чеченца — Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в августе прошлого года, пишет The Insider.

Суть обвинений

14 апреля 2020 года СБУ объявила об аресте своего высокопоставленного сотрудника, генерал-лейтенанта Валерия Шайтанова, долгое время возглавлявшего Центр специальных операций «А». Его обвиняют в том, что он еще до начала войны был завербован полковником ФСБ Игорем Егоровым во время одного из своих многочисленных визитов в Россию в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом. СБУ утверждает, приводя в доказательство записанные разговоры, что Егоров и Шайтанов пытались организовать убийство проживающего в Киеве чеченца. На записи предлагают вознаграждение $200 000 за убийство некоему неназванному киллеру, заодно обещая ему удостоверение российского офицера, которое гарантирует ему пенсию. Судя по звуку, запись была сделана при личной встрече, причем записывал ее киллер — видимо, находившийся под контролем СБУ.

Чеченец, о котором идет речь, — гражданин России Адам Осмаев, получивший убежище в Украине, во время войны с Россией возглавлявший чеченский добровольческий батальон и воевавший на стороне Киева. На него уже неоднократно совершались покушения, в ходе одного из которых была убита его гражданская жена Амина Окуева. Одно из покушений совершил неоднократно судимый Артур Денисултанов («Динго»). Он был арестован в Украине сразу после неудачного покушения в 2017 году, а через некоторое время Кремль включил его в список на обмен, и 29 декабря 2019 года он вернулся в Россию.

СБУ также опубликовало видео, где виден фрагмент записи видеонаблюдения встречи между Егоровым и киллером в Гамбурге в феврале этого года. Действительно, судя по этому видео они в момент слежки находятся у торгового центра «Генземаркт Пассаж» в Гамбурге. По данным СБУ, встречи Егорова с киллером и с Шайтановым проходили в Германии, Франции и Хорватии.

СБУ, однако же, ничего не говорит о другом периоде жизни полковника Егорова. Судя по всему, украинские правоохранители и сами не поняли, что разоблаченный ими персонаж имеет гораздо более интересную историю, так как именно он скрывался под позывным «Эльбрус» и в начале войны был одним из ключевых российских силовиков, направленных на территорию Донбаса для координации военных действий.

Игорь Егоров, он же «Эльбрус»

The Insider и Bellingcat установили личность «Эльбруса» около года назад, но не успели опубликовать эти данные.

Егоров родился в 1962 году в городе Стаханов Луганской области. Служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ, дослужился до полковника, после чего значился вице-президентом ветеранской организации «Вымпел-В», но на деле он оставался действующим сотрудником, о чем свидетельствует тот факт, что вплоть до 2019 года он пользовался своим паспортом на имя Игорь Семенов.

Игорь Егоров с дочерью, фото из соцсети «ВКонтакте»

В 2014 году он участвовал в операции по аннексии Крыма (и получил медаль «За возвращение Крыма»), после чего наряду с ГРУшными офицерами Николаем Ткачевым и Олегом Иванниковым был командирован Кремлем на оккупированные территории Донбасса для координации боевых действий.

Украинский период

В начале июля 2014 года Кремль решил отправить на оккупированные территории Украины нескольких опытных военных для централизации контроля над ситуацией и прекращения внутренних конфликтов между разными группировками боевиков. Было создано два штаба, один в Краснодоне (им руководил генерал-майор Николай Ткачев — «Дельфин», а вместе с ним высокопоставленный офицер ГРУ Владимир Иванников — «Орион»), а другой в Луганске, возглавляемый военным с позывным «Эльбрус».

Из перехваченных разговоров следовало, что «Эльбрус» служил в «Вымпеле» (подразделение Центра специальных назначений ФСБ). Кроме того, в одном из интервью «сепаратист», участвовавший в передаче российским властям Надежды Савченко, заявил, что через границу ее перевозил именно «Эльбрус», которого они знали как «советника» из ФСБ. Советником из ФСБ он представлялся и другим «сепаратистам». Из перехватов, впрочем, следует, что «Эльбрус» был не просто советником, а занимался оперативным командованием на оккупированных территориях.

Вот один из перехватов разговоров «сепаратистов» от 16 июля 2014 года:

— Сейчас поеду к Эльбрусу определяться, что там, как выходить, все это остальное. Но ты там по мне удочку не закидывал, Сергеич, чтобы я там к вам туда?

— Да я вообще ни с кем не разговаривал, кроме человека, который прилетел там из Москвы, и все, не более того.

— Владимир Иванович, наверное?

— Да-да. А с ним там так, несколько вопросов, ответов и все, и быстренько, у него там свои задачи появились.

— Но Эльбрус уже выехал сюда, то есть он на месте, значит, должен быть, да?

— Скорее всего. Потому что, когда я уезжал, потому что это было уже не 1 час назад, он как раз с ним разговаривал там.

— Я понял. Поеду я сейчас к нему тогда определяться.

— Давай.

— А он так, я его не знаю, но он вымпеловский хлопец, бл*. Б*я, он с моими друзьями, которые меня, в тот же отдел, в который меня тянули, он в том отделе, но это так предварительно. Он так нормально вообще?

— Ну, я с ним общаюсь, вроде как нормально.

— Да он какой-то, бл*ть, как начинает это, вокруг да около, быстро, быстро все, бл*ть, никогда ничего не оценит так толком, все бегом, бегом, бл*ть.

— Ну слушай, что ты так задалбливаешь, в конце концов? Они что, приспособлены к общевойсковому бою, они что, понимают что-то в этом? У них же специальные задачи, они другого ничего не понимают.

Совместная расследовательская группа (JIT), занимающаяся расследованием дела о сбитом «Боинге», также включила «Эльбруса» в число фигурантов дела как представителя российского военного командования, назначенного Москвой и прибывшего в зону боевых действий ровно в те дни, когда туда был доставлен и «Бук», из которого был сбит «Боинг». То, что в середине июля 2014 года Москва прислала своих военных для руководства боевыми действиями, признавал в интервью The Insider Игорь Гиркин (Стрелков).

Изученные The Insider и Bellingcat перелеты Егорова показывают, что в 2014—2015 годах он постоянно летал в города, где находились российские центры координации операции на Донбассе: Ростов, Краснодар Симферополь (по таким же маршрутам передвигался, например и Олег Иванников — «Орион», ГРУшный куратор боевиков, базировавшийся в Краснодоне).

Мишени в Европе. «Вымпел» против чеченцев

Мы изучили перелеты Егорова за последние 5 лет и обнаружили, что он совершал поездки практически каждый месяц. Чаще всего — в Германию (12 поездок с 2014 года), причем обычно во Франкфурт, реже в Мюнхен и Гамбург. Также он часто летал в Хорватию, Францию и Черногорию. Один из его перелетов в Черногорию состоялся буквально за месяц до неудачной попытки переворота, организованной ГРУ. Он также неоднократно посещал Тель-Авив, был в Иордании, Сингапуре, Италии и Болгарии.

Все это указывает на то, что сфера профессиональных интересов Егорова явно не ограничивалась Украиной. Какими могли быть его задачи в других европейских странах? Судя по частым поездкам Егорова в Грозный, «чеченское» направление его работы было не менее важным, чем украинское. На сегодняшний день нам известно как минимум еще одно убийство в Европе, очень напоминающее убийство Осмаева.

The Insider и Bellingcat уже писали о том, что убийство беженца Хангошвили в Берлине было организовано и исполнено подразделением «Вымпел» Центра специальных назначений ФСБ. Как и в случае с Осмаевым, здесь речь идет о попытке «Вымпела» убить чеченского беженца, участвовавшего в войне против России. И Осмаева, и Хангошвили Россия формально обвиняла в террористической деятельности, однако никаких подтверждений их причастности к каким-либо терактам не приводила. О связях Хангошвили или Осмаева с исламистским подпольем также ничего не известно.

Нельзя исключать, что список проживающих в Европе чеченцев, приговоренных ФСБ к уничтожению, намного шире. Вот только Егорову будет проблематично теперь встречаться со своими европейскими контактами, теперь он станет невыездным. Что, впрочем, не снимает вопрос о том, как он спокойно передвигался по Европе до этого?

Провал европейских спецслужб

Перемещения Егорова по Европе ставит целый ряд неприятных вопросов перед европейскими спецслужбами. Как полковник ФСБ спокойно дважды получил четырехлетнюю визу под ложным предлогом «посещение друзей и родственников» и до 2019 года умудрялся не привлекать к себе внимание? Почему уже после того, как он оказался подозреваемым в Украине как организатор убийства, он спокойно посетил Германию в феврале 2020 года?

По нашим данным, Украина предупреждала немецкие спецслужбы о визите Егорова в феврале, но Германия не арестовала его. В марте Егоров снова должен был прилететь в Германию — и в этот раз немцы уже готовы были его задержать, но он отменил поездку. Второго такого шанса уже не будет.