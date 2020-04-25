«Монахиня пришла без маски - сказала, что Бог спасет» 25.04.2020, 10:10

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Фото: vedaj.by

Что происходит в Жировичах после вспышки COVID-19, которая поразила архиепископа Гурия.

Жизнь агрогородка Жировичи разделилась на «до» и «после» в прошлые выходные. После пасхальной службы в больницу с пневмонией забрали архиепископа Гурия — главного священника Новогрудского и Слонимского районов. С тех пор прошла почти неделя, но скорые до сих пор ездят в монастырский двор и забирают служителей и семинаристов с температурой. Часть сельчан сидят на самоизоляции. Журналисты onliner.by отправились в Жировичи и посмотрели, что там сейчас происходит:

«В агрогородке сейчас вовсю идет стройка новой площади аккурат напротив монастыря. Шум, пыль, многолюдно. Ремонтные работы ведутся и на самой территории святыни: люди красят забор, приводят внешности и внутренности храмов в порядок. Все церковные магазины закрыты, местная библиотека тоже. Детсад, школа и аграрно-технический колледж работают как обычно.

«Сегодня пришла монахиня, которая была на службе. Без маски. Сказала, что бог спасет»

Сквозь пыльное полотно виднеется киоск со всякой нужной мелочовкой и искусственными цветами, ведь скоро Радуница. В киоске продавец и один посетитель. Женщина сначала теряется от вопроса, что сейчас происходит в Жировичах. Кстати, все местные называют свою деревню в соответствии с белорусскоязычным оригиналом: Жировицы.

— Знаю, что монастырь на карантине до 10 мая. А так в интернете только все читаю, как и все. По телевизору ничего не говорят, там все хорошо, — начинает она. — По видео вычисляли, кто был на службе (на всенощную. — Прим. Onliner). Мы и сами смотрели службу, а сегодня ко мне пришла монахиня, которая там была. Без маски. И ответила мне: «Ну и что?» Сказала, что бог спасет.

Женщина рассказывает, что многие не верят, что у Гурия может быть коронавирус, ведь это Гурий и он с богом.

— Хотя все священники говорили не приходить на службу, освятить все водой из церкви. Но нашим людям разве докажешь? — она разводит руками. — Кроме местных, были люди из Слонима, Гродно и Минска.

По словам мужчины, который пришел за покупками, до Пасхи в Жировичах все было тихо. А потом все стали носить маски, «с понедельника подняли шухер» и делали дезинфекцию монастыря.

— Откуда они это принесли? Один бог знает, — говорит местный житель. — Слухов у нас тут много, все они разные. То цифры отличаются, то еще что… Вот скорая приехала к моей соседке — уже все говорят, что она контактировала с Гурием. Слухи появляются, потому что люди боятся. Нужно давать официальную информацию, а то мне кажется, что это местная Ухань.

Местный житель считает, что сразу после этого надо было закрыть садик, школу и колледж в Жировичах — хотя бы до 4 мая, чтобы точно прошел инкубационный период.

— Возят потихоньку этих «кадетов» — я так называю семинаристов, — улыбается мужчина. — У них форма похожа на кадетскую!

Продавец и покупатель рассуждают между собой о том, сколько все это продлится, а мы идем дальше.

«Мы на самоизоляции: не выходим, не заходим. Все закрыто, в том числе семинария»

Рабочие стараются как могут — площадь строится, почти как китайская инфекционка, но по белорусским меркам. Строители кричат, бегают туда-сюда, точно что-то делают. Субъективно, над возведением площади трудится человек сто.

— Работать надо, а что делать? — отсекает один из них. — Знаем только, что из монастыря забирали людей. И сейчас скорые ездят. Но мы, как и вы, знаем все только из интернета.

Вслед за ним встречаем монаха в марлевой маске — ее он начал носить недавно. Говорит неохотно, неуверенно, скупо.

— Семинаристы, наверное, на карантине, потому что, ну… — смолкает он и после паузы продолжает. — Скорые забирают тех, у кого повышается температура, делают тесты. О том, есть ли в монастыре коронавирус, у нас информации нет.

— Заболеть не боитесь? — спрашиваем мы.

— Да нет, чего бояться, многие болеют, — равнодушно отвечает он и идет дальше.

Больше из монахов и церковнослужителей мы никого на улице не встретили. Звоним протоиерею Геннадию Логину, который сейчас замещает заболевшего Гурия.

— Мы на самоизоляции: не выходим, не заходим. Все закрыто, в том числе семинария. Все остальные вопросы задавайте Слонимской больнице, — сказал он.

Мы не можем уйти, не убедившись в этом, глядя на пустой двор монастыря. Вокруг него охрана. Иногда заходят и выходят строители. Мужчина в форме сегодня заступил на дежурство. Он тоже слышал про госпитализацию Гурия, но достоверно ничего не знает.

— Вот бы эти строители гродненские ничего не привезли, мы боимся, — рассуждает он. — Перед началом смены мы все обрабатываем, в кабинете есть антисептик. Ручки дверные, ручки пишущие, журналы, столы… Вот как в Пасху это случилось, так и начали дезинфицировать: всякое может быть…

«Вы что здесь делаете, у нас коронавирусная зона!»

В это время к воротам подъезжает серая скорая-«буханка». Отмечается на первом посту охраны, едет дальше, до второго. Отмечается и там. Из машины выходит медработница в актуальном обмундировании. Ей навстречу спешат два монаха в масках и с сумками — видимо, отправляются надолго.

— Вы что здесь делаете, у нас коронавирусная зона! — кричит она. Но вроде заботясь.

Монахи общаться не в настроении. Зовут охранника. Ребята отправляются в Слонимскую ЦРБ, а мы с постовым говорим о происходящем в Жировичах.

— У нас тут коронавирус, здесь вообще нельзя находиться, зона карантина, — начинает он служебно, а продолжает человечно. — Врачи сегодня приезжали с проверкой, брали кровь. А на скорой забрали тех, у кого была температура. У меня тоже проверяли температуру, но, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Это же не психоз, а только начало эпидемии. Такая зараза, что каждый человек этим переболеет! А здесь у нас все на карантине до 10 мая. Единственное, что строители работают, но у них тоже измеряют температуру.

Охранник рассказывает, что за две недели до Пасхи Гурий был на больничном из-за сахарного диабета, лежал в Гродно. Потом приехал и сидел дома до всенощной. На службу вышел на полчаса, а 19 апреля «уехал в больничку».

«Я никакой информации вам не предоставлю, сразу говорю»

Достоверными сведениями об эпидемической ситуации в агрогородке не владеет ни один житель из тех, с кем нам удалось пообщаться. Идем в местную амбулаторию, чтобы получить хотя бы зерно правды. На входе медсестра исправно замеряет температуру ртутным градусником, потом тщательно опшикивает его антисептиком. Женщина рассказывает, что стационар местечковой больницы скоро перепрофилируют под инфекционку.

— Реанимации у нас нет, просто будут контакты, — говорит она и подтверждает, что людей с пасхальной службы отправили на самоизоляцию. — Среди моих знакомых тоже такие есть.

— А есть в вашем агрогородке коронавирус? — спрашиваем у медработницы.

— Ну, нам такой информации не давали, поэтому не знаю. Ни про контактных, ни про зараженных. Только как принимаем вызовы, спрашиваем контакты и тогда уже работаем по ситуации. Если контакты первого уровня, вызываем бригаду [скорой помощи], а так справляемся сами, — неохотно заканчивает она.

Градусник показывает 35,9, больше в больнице ничего, говорят, не хотят — отправляют в районную больницу. Поняли. Едем.

Вокруг Слонимской ЦРБ зелено, лесисто, поют птички. На входе в больницу всех гостей тоже встречают с термометром, но уже модным, бесконтактным. Потом просят обработать руки антисептиком. Направляемся в приемную. В кабинете сидят главврач и еще несколько медиков, занимаются документацией.

— Спасибо большое, я никакой информации вам не предоставлю, сразу говорю, — обрывает на полуслове главврач больницы Наталья Ризванович. — Вся информация предоставляется в управление, в Министерство здравоохранения. И вся информация будет у них. К сожалению, у нас сейчас рабочие вопросы, мы заняты, и поэтому я не могу вам ничего сказать.

— Сколько у вас аппаратов ИВЛ в больнице? — все же пытаемся узнать то, чем обычно в больницах любят похвастаться.

— Это такие вопросы, которые освещались уже везде, каждый звонит, каждый спрашивает… Извините меня, я должна делать другую работу, а не беседовать с журналистами и тратить свое время. Извините, пожалуйста.

Выходим, встречаем двух медработниц. Говорят, работать стало тяжелее.

— Раньше у нас [в отделении] только гнойная хирургия была, а теперь сложили нас всех: и терапия, и хирургия, и кардиология, и неврология… Все в одном отделении. Так же и в травматологии. А уже второй корпус полностью отдали под коронавирус. Там пока контакты первого уровня, их обследуют. Мы знаем только про два случая заражения, но выявленных отправляют в Гродно, — рассказывают они.

Из больницы отправляемся в районную санэпидемстанцию. Главный санитарный врач сейчас на больничном, встречаемся с заведующей отделом гигиены. Женщина говорит, что с ходу не может ответить на вопросы: надо подготовиться. Предлагает направить их по почте. Вот список вопросов (ответов мы пока не получили):

Сколько на сегодня в Слониме и районе зарегистрировано случаев COVID-19?

Сколько из них зарегистрировано в Жировичах?

Сколько пациентов находится в легком, среднем и тяжелом состоянии? Есть ли те, кто на ИВЛ?

Как инфраструктура района готова к эпидемии (перепрофилирование отделений, защита медперсонала и другое)?

Как оснащена ЦРБ аппаратами ИВЛ и наркозно-дыхательными аппаратами? Сколько тех и других на район?

Какие рекомендации даются местным жителям?

Что известно о ситуации в Слонимском районе на данный момент

О первом случае заражения коронавирусом в районе главный санитарный врач Дмитрий Деревоедов оповестил жителей 17 апреля. Он уточнил, что по этому очагу было проведено эпидемиологическое расследование и определен круг контактов. Плюс провели все необходимые мероприятия.

Позже стало известно, что архиепископа Гурия из Жировичей госпитализировали с пневмонией. Информации о наличии у священника COVID-19 в настоящее время нет.

По информации «Газеты Слонімскай», на 21 апреля в районе было зарегистрировано 3 случая COVID-19. Об этом изданию сообщил заведующий районной поликлиникой Слонимской ЦРБ Юрий Ключук. Эти больные находились в инфекционном отделении больницы и не нуждались в интенсивной помощи, их состояние на тот момент было удовлетворительным. Однако, как сообщает местная газета, есть еще и пациенты, которые находятся в областных больницах.

— Я могу отвечать только за тех пациентов, которые находятся в нашей больнице, — заключил медик. Также газете стало известно о заражении среди семинаристов в Жировичах.

На сайте Слонимской ЦРБ нет информации о количестве заражений на территории района. Есть только видео, где тамошние медики обращаются к жителям в связи с распространением коронавируса».