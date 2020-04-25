Заваренные ворота, выдворение послов и деньги Саддама: как Лукашенко ссорился с США 25.04.2020, 10:27

История самодурства белорусского правителя.

В Беларуси наконец появится американский посол: 20 апреля президент Дональд Трамп предложил эту должность Джули Фишер. Фишер – специалист по Европе и Азии, в прошлом она была заместителем главы американской миссии в НАТО. Назначение посла должно положить конец 12-летнему периоду в истории американо-белорусских отношений, когда диппредставительства стран сократились до нескольких сотрудников, а возглавляли их вместо послов временные поверенные.

"Настоящее Время" рассказывает о непростой истории отношений двух стран, которые осложнились вскоре после прихода к власти Лукашенко и к 2010 году практически сошли на нет.

"Никто бы нами не понукал и не потыкал"

Началом отношений суверенной Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки можно считать 1991 год, когда США вторыми после Украины признали независимость Беларуси.

В 1992 году в Минске открылось американское посольство, в Вашингтоне – белорусское. На следующий год председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич встретился с президентом США Биллом Клинтоном, а в начале 1994 года Клинтон посетил Беларусь, в том числе мемориал Куропаты – место расстрела жертв сталинских репрессий под Минском.

Президент США Билл Клинтон в Минске, 15 января 1994 года

Вскоре Соединенные Штаты согласовали с Беларусью Программу совместных работ по уменьшению ядерной угрозы между странами. Впоследствии с территории Беларуси были выведены межконтинентальные ракеты РС-12М с ядерными боеголовками.

Позже Лукашенко скажет, что очень жалеет об этом и считает выведение ядерного оружия из страны ошибкой: "Я уже де-факто вынужден был выполнять те обязательства, которые мы взяли по выводу ядерного оружия. Но, может, я никогда об этом не говорил, но скажу: я был категорически против этого, – признавался он журналистам. – Сейчас, с высоты прожитого, все бы мы обслужили, все бы было нормально, но нами бы никто не понукал и не потыкал, как сейчас".

В 1995 году белорусский правитель впервые приехал в Америку с ознакомительным визитом.

В 1996-м в Беларуси прошел "референдум" (второй, инициированный Лукашенко), значительно расширяющий полномочия правителя. Тогда в знак протеста против проведения референдума подали в отставку семь судей и председатель Конституционного суда. ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз объявили его результаты незаконными из-за многочисленных процедурных нарушений. Не признали "референдум" и США.

Представитель Госдепартамента США Глин Дэвис заявил тогда, что официальный Вашингтон разочарован проведением белорусским руководством референдума, который "не имел легитимной основы". Перечисляя нарушения, допущенные в ходе референдума, представитель Госдепартамента отметил, что тем не менее у белорусского правительства все еще есть шанс что-то изменить – "оно в состоянии объявить результаты референдума необязательными". Однако белорусские власти проигнорировали международную реакцию.

В марте 1997 года на акции оппозиции был задержан, а затем выслан из страны за "вызывающую деятельность в ходе несанкционированного шествия" секретарь посольства США. Тогда же из Беларуси выдворили директора белорусского отделения Фонда Сороса, американца по национальности, а на сам фонд был наложен огромный штраф "за нарушение правил обращения с валютой и уплаты налогов".

С тех пор отношения белорусских властей с США стали стремительно ухудшаться, а вскоре случился один из самых громких скандалов за всю историю белорусско-американских отношений.

Конфликт в Дроздах

Послы иностранных государств жили в Беларуси в элитном поселке Дрозды в черте Минска. Там же находилась резиденция Лукашенко.

Поселок Дрозды, Минский район. 14 мая 2013 года

В апреле 1998 года дипломатам предложили покинуть жилье под предлогом капитального ремонта поселка, и в частности канализации и водопровода. Взамен им обещали квартиры в центре города, или "дома повышенной комфортности", или участки для строительства новых резиденций. Выехать с территории комплекса нужно было до 10 июня.

Послы отказались покидать Дрозды и заявили, что решение белорусских властей противоречит Венской конвенции, согласно которой жилье дипломатов и территория посольств являются неприкосновенными. Посол США Дэниел Спекхард созвал пресс-конференцию, на которой рассказал о ситуации и отметил, что за год проживания в резиденции у него никогда не было проблем ни с водопроводом, ни с канализацией.

Представители иностранных миссий пытались договориться с правительственными чиновниками, и, казалось, стороны пришли к компромиссу: послам позволили остаться, если они готовы "терпеть неудобства". Те согласились.

Однако на следующий день в резиденциях дипломатов отключили электричество, воду и телефонную связь. Более того, возвращаясь со встречи в белорусском МИД, послы обнаружили у ворот жилого комплекса экскаватор и большую канаву, перекрывающую дорогу. Многим запомнилось, как, пока другие решали, что им делать, посол Франции Бернар Фасье вытащил из багажника своего автомобиля велосипед и поехал к себе в резиденцию на нем. Остальные вернулись домой пешком.

Бернар Фасье, 6 ноября 2008 года

Фото: OSCE

Позже Бернар Фасье назвал ситуацию с выселением послов беспрецедентной в новейшей истории мировых дипломатических отношений.

Американское посольство в своем заявлении отмечало и другие "прискорбные события", как, например, попытку заварить ворота в резиденцию посла США и вторжение на территорию резиденций.

Кроме того, дипломатам выдали временные удостоверения личности для въезда в их резиденцию, а чтобы привести кого-то в гости или даже пройти от одного дома к другому, чтобы встретиться с коллегами, нужно было просить специальное разрешение у службы безопасности белорусского президента, вспоминал литовский дипломат.

Восемнадцатого июня Лукашенко объявил Дрозды собственностью правительства. Комплекс закрыли на ремонт. Через четыре дня послы 22 стран покинули Беларусь.

Переговоры о возвращении иностранных дипломатов длились несколько месяцев. Посол США Дэниел Спекхард вернулся в Беларусь лишь в сентябре 1999 года – после решения вопроса о компенсации за утраченную резиденцию и заверений со стороны белорусского правительства о соблюдении Венской конвенции о дипломатических отношениях в будущем.

Все представители иностранных миссий разместились в новых резиденциях, раскиданных по городу. В Дроздах на долгое время Лукашенко остался один.

Есть несколько версий того, почему произошел конфликт в Дроздах. Журналист издания "Салідарнасць" Владимир Мартьянов высказывал гипотезу, что причиной противостояния иностранных дипломатов и белорусского правителя стало его нежелание лицезреть вокруг своего жилища многочисленных оппозиционеров, которые периодически приезжали в посольства на приемы.

Еще одну версию конфликта озвучивал журналист Сергей Олехнович: "Якобы Лукашенко, недовольный тем, что Запад не признал итоги ноябрьского референдума 1996 года, целенаправленно шел на дипломатический конфликт".

В прессе также осталось мнение, высказанное самим Лукашенко: он подчеркивал, что "нахождение подразделения морских пехотинцев США в 50 метрах от его личной резиденции (военнослужащие морской пехоты обеспечивают безопасность американских дипломатических объектов – НВ) полностью исключено".

Итогом противостояния в Дроздах стал запрет для 130 белорусских чиновников, включая самого Лукашенко, на въезд в США и страны Евросоюза.

Фото: TASS

"Акт о демократии в Беларуси"

Отношения Вашингтона и Минска продолжали ухудшаться по мере того, как Лукашенко оставался на новые сроки, а США указывали ему на многочисленные случаи нарушения прав человека в стране.

В 2004 году США обвинили белорусский Инфобанк в оказании помощи Саддаму Хусейну в отмывании денег. Американские власти утверждали, что Инфобанк был центральным в схеме Хусейна, по которой правительственные чиновники Ирака получили более 10 миллиардов долларов от сделки "Нефть в обмен на продовольствие" – проекта ООН, благодаря которому Ирак продавал нефть для обеспечения населения продовольствием и лекарствами, за счет чего жили 60% иракцев.

В начале октября 2004 года Конгресс США принял "Акт о демократии в Беларуси".

Документ содержал список требований к Лукашенко, в том числе – освободить политических заключенных, прекратить преследование оппозиционеров и журналистов и остановить репрессии против них, предоставить "исчерпывающее объяснение" исчезновению оппонентов Лукашенко – Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Юрия Захаренко и Дмитрия Завадского, а также провести в стране свободные и честные президентские и парламентские выборы. Кроме того, от белорусского президента требовали отчеты о продаже оружия, о его личном имуществе, о доходах его семьи и других высших руководителей. До выполнения этих требований администрации США запрещалось предоставлять Беларуси какую-либо финансовую помощь.

Двадцать первого октября документ подписал президент Джордж Буш.

"Акт о демократии в Беларуси" неоднократно продлевали и дополняли, он до сих пор остается в силе.

Диктатор под санкциями

В 2004 году в Беларуси прошел "референдум", в результате которого Лукашенко получил возможность участвовать в "выборах" неограниченное число раз. Его законность Соединенные Штаты не признали.

"Стало очевидно, что режим Беларуси не заинтересован в интеграции в европейское сообщество демократий, однако США вновь и вновь продолжают призывать Минск изменить свою политику в отношении гражданского общества и прав человека в Беларуси. Только в том случае, если этот призыв будет в очередной раз проигнорирован, Соединенные Штаты могут использовать свое законное право и применить соответствующие санкции против Беларуси", – говорилось в заявлении представителя США при ОБСЕ.

В 2005 году госсекретарь США Кондолиза Райс назвала Беларусь вместе с такими странами, как Куба, Бирма, Иран, Зимбабве и Северная Корея, "форпостами тирании", где Соединенные Штаты должны продвигать демократию.

В марте 2006 года в Беларуси прошли "президентские выборы", на которых в третий раз "победил" Лукашенко. После выборов началась крупнейшая акция протеста с палаточным городком на центральной площади Минска. Через трое суток митингующих жестко разогнали силовики, палатки снесли экскаватором. Более 500 человек были задержаны и с многочисленными нарушениями осуждены на 15 суток.

Фото: ЕРА

Один из кандидатов в президенты Александр Козулин был обвинен в "злостном хулиганстве и организации массовых беспорядков" и приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы. В декабре 2006 года Amnesty International признала Козулина узником совести.

В ответ на такие действия властей Беларуси в апреле 2006 года США расширили санкционный список еще на 37 граждан страны – в него попал Лукашенко и его сын Виктор. В 2007 году были введены новые ограничения – они касались крупнейшего государственного концерна "Белнефтехим" и его дочерних компаний. Весной 2008-го, после заключения в тюрьму экс-кандидата в президенты Козулина, санкции ужесточили – под их действие подпало несколько крупных госпредприятий, таких как ОАО "Лакокраска" и ОАО "Полоцк-стекловолокно".

Новое изгнание

В 2008 году обострение в отношениях Беларуси и США достигло своего пика. В ответ на введенные ограничения Беларусь начала высылать американских дипломатов. Сначала из Вашингтона для консультаций отозвали посла Беларуси Михаила Хвостова. Затем по настоянию белорусских властей из Минска уехала посол США Карен Стюарт.

Карен Стюарт, Минск, 18 сентября 2006 года

Затем Беларусь рекомендовала Соединенным Штатам сократить количество сотрудников дипмиссии вдвое – 17 из 34 оставшихся дипломатов вернулись в США. В свою очередь посольство США приостановило рассмотрение заявлений на получение и выдачу виз белорусским гражданам. Затем МИД объявил персонами нон грата еще десять американских дипломатов – они также были вынуждены покинуть Беларусь.

К концу года в американском посольстве в Минске осталось всего пять дипломатов, а дипмиссию США с того времени и до сих пор возглавляет не посол, а временные поверенные.

В белорусском посольстве в Вашингтоне и в консульстве в Нью-Йорке в апреле 2008-го работали шесть сотрудников (инициатором сокращения штата выступил Минск). Белорусские граждане вынуждены были обращаться за американскими визами в консульские отделения посольств ближайших стран – России, Украины, Польши.

Посольство США в Минске

В 2010 году из-за жестоких разгонов и преследований протестующих после "президентских выборов", американо-белорусские отношения оказались практически полностью заморожены.