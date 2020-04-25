Вспышка COVID-19 в Слуцке: больных с подтвержденным диагнозом перевозят в Солигорск 1 25.04.2020, 10:41

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Фото: planetabelarus.by

Сотрудник больницы рассказал об усилении эпидемии в городе и соседних районах.

Более 30 случаев Covid-19 в Слуцке: большинство больных с подтвержденным диагнозом отправили в Солигорскую центральную районную больницу, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Сейчас выявлено около 30 случаев коронавируса, - рассказал сотрудник Слуцкой центральной районной больницы. - Каждый день получаем результаты тестов, подтверждаются новые факты. В Слуцкой ЦРБ лежат те, у кого официальный диагноз «пневмония» – не только из нашего района, но и из соседних. Большинство больных с подтвержденным диагнозом Covid-19 перевезли в Солигорскую центральную районную больницу.

Часть наших сотрудников сейчас в Копыле, потому что там очень тяжелая ситуация. Поверьте, наши 30 человек на город – это немного по сравнению с соседними районами».

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