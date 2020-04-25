Эпидемия коронавируса в Беларуси: на карте появились новые «горячие точки» 13 25.04.2020, 10:59

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Информация за последние восемь часов.

Новые случаи коронавируса в регионах Беларуси, о которых читатели телеграм-канала "Баста" сообщили в течение последних 8 часов.

Брест

"На Гребном канале в Брестском центре олимпийского резерва по гребле госпитализирован тренер. Лежит в больнице с пневмонией. Тест на коронавирус показал положительный результат", - пишет читатель телеграм-канала из Бреста.

Гродно

"Официально признаны два случая заражения Covid-19 в школах Гродно. Речь идет о школах №11 и 28. Дети заразились в своих семьях и занесли вирус в учебные заведения. Сейчас классы находятся на самоизоляции, дети учатся дистанционно", - пишет читатель канала из Гродно.

Гродненская область, Щучин

"В Щучине лежит ребенок 6 месяцев с короновирусом уже несколько дней. Два теста у ребенка положительные, у родителей – отрицательные. Ребенок чувствовал себя плохо месяц, кашлял. И только спустя месяц заподозрили короновирус", - пишет читатель канала из Щучина.

"Дети есть в Щучинской ЦРБ с подозрением на коронавирус, но возраст их назвать не могу", - сообщил источник канала в Щучинской центральной районной больнице.

Минская область, Столбцы

"Да, по Столбцам все правда. 12 человек вчера умерло.

Медперсонала не хватает катастрофически. Медсестры из реанимации едва держатся на ногах, но пока еще со смен отпускают дамой. Сутки через сутки дежурства. Жесть", - пишет читательница канала из Столбцов.

Минский район

"Из деревни Боровая с подозрением на коронавирус госпитализированы в Минск трое детей и 12 взрослых", - рассказал читатель канала.

Могилевская область, Глусский район

Спустя два дня после публикации в СМИ власти подтвердили, что в Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития у некоторых воспитанников и работников обнаружили COVID-19. Журналисты канала об этом писали, ссылаясь на представителя фонда "Дети Чернобыля" 23 апреля. Вчера это подтвердили в областном Комитете по труду, занятости и социальной защите.

"После получения информации об инфицировании работника дома-интерната воспитанники из группы, с которыми он контактировал, были экстренно изолированы в отдельном здании. Мазки были взяты у всех воспитанников и персонала. У некоторых были получены положительные результаты тестов. В настоящее время у большинства из них симптомов заболевания нет", - отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите.

Могилевская область, Бобруйск

"Коронавирус подтвержден у пожилого мужчины из деревни Ступени Бобруйского района. Мужчина около двух недель лежит в инфекционной больнице Бобруйска. Его жене теста не делали", - пишет житель деревни.

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