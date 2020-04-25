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«Свалили на артистку, чтобы прикрыть оплошность»: репортаж из деревни, охваченной COVID-19

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  • 25.04.2020, 11:24
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«Свалили на артистку, чтобы прикрыть оплошность»: репортаж из деревни, охваченной COVID-19
Фото: onliner.by

Как санаторий возле Немана стал очагом коронавируса.

Между пыльных полей и сосновых лесов крутыми излучинами раскинулся Неман. Река разделила Узденский и Копыльский районы, но люди навели мосты, не обращая внимания на формальности. На одном берегу Немана, в санатории «Подъельники», выявили очаг коронавируса. Закрыли учреждение через 11 дней после того, как оттуда увезли первого пациента. А по другую сторону Немана, откуда многие ездили на работу в санаторий, началась вспышка недуга. Сейчас каждый в Песочном может назвать пару имен заболевших соседей, но агрогородок большой, всех не сосчитать. Одни грешат на заезжую артистку, которая давала концерт в санатории, другие говорят, что артистка — удобный способ прикрыть невнимательность к первому завезенному случаю, пишет onliner.by.

Версия с санаторием

О случае заболевания певицы Надежды Микулич писали многие СМИ, не остался в стороне и onliner. Симптомы у нее появились 23 марта, а двумя днями ранее, 21-го, артистка приезжала в санаторий «Подъельники» с концертом, перебирала гитарные струны, услаждала слух отдыхающих. Когда у некоторых работников санатория тоже подтвердился COVID-19, жители деревень списали это на заслуженную артистку. Хотя сама Надежда, которая и сейчас болеет пневмонией, говорит, что во время гастролей ни с кем не контактировала.

Фото: onliner.by

— Приехали, выступили и уехали. Мы же заходим на сцену сзади, люди находятся с другой стороны, они далеко от нас. Никто к нам близко не подходил. Я контактировала только с водителем, — утверждает певица.

Однако примерно в тех же числах у одной из отдыхающих санатория поднялась температура, появились симптомы ОРИ, а 8—9 апреля она была госпитализирована с пневмонией.

Фото: onliner.by

— Там была другая ситуация, на которую не обратили внимания, — считает один из работников санатория. — В середине марта (числа 16—17) женщина из Витебска приехала сюда по путевке отдыхать, недели на две. Человек долгое время чувствовал недомогание, но никто не придал этому значения. 8 или 9 апреля ее госпитализировали с пневмонией, подтвердился коронавирус. 9-го числа провели дезинфекцию, сделали тесты персоналу, который с ней контактировал. Но санаторий продолжил работать до 20-х чисел апреля — пока были отдыхающие. А потом очень удобно было все спихнуть на Микулич, а не признать собственную оплошность.

Фото: onliner.by

В Песочном с тех пор появились недовольные: мол, администрация санатория утаила факты болезни и не предприняла меры карантина к своим работникам.

— В администрации санатория прекрасно знали, что есть зараженные, — говорит жительница агрогородка. — Но они сверху отгородились, а работники ходили и друг друга заражали. У нас в Песочном две семьи заболели полностью. В одной муж, который был водителем в санатории, его жена, работавшая завхозом в школе, и их дочь-медсестра. В другой — муж, который работает сторожем, и заразившаяся от него жена. К ним санэпидемстанция приезжала, дом обрабатывала, забор. Этих пятерых я знаю точно.

Фото: onliner.by

Другие больные

Версия о том, что вся зараза в Песочное пришла из соседнего санатория, выглядит как минимум спорной. Примерно в то же время с воспалением легких в больницу попали два жителя Песочного, которые не имели никакого отношения к санаторию: один работает кочегаром в коррекционной школе-интернате, о другом почти ничего не известно. Его так и называют — «второй парень». У обоих мужчин резко подскочила температура, их госпитализировали в один день, и результаты первых тестов выявили COVID-19.

Фото: onliner.by

Почтальонка Ольга Федоровна, жена кочегара, подзывает к себе деревенских котов со странными кличками Чарлик и Клепа-Паразит. Вместе со взрослым сыном она находится на самоизоляции, поэтому разговариваем через забор.

Фото: onliner.by

— Коронавирус ли у мужа? Не знаю, первый тест был положительный, остальные дали отрицательный результат. Но он лежит в больнице с воспалением легких, и, конечно, его не выписывают.

У самой почтальонки взяли уже два теста. Первый был отрицательный, результаты второго пока не пришли. Женщина говорит, что на почте с тех пор никто не заболел. А как дела в школе-интернате, где муж трудился кочегаром, она не знает.

Фото: onliner.by

Еще одна семья «контактников» живет на параллельной улице. Мужчина работает сторожем в том самом санатории. У обоих, по их словам, тесты дали положительный результат. Но взять мазок врачи решились далеко не сразу.

— Я заразилась от мужа, — утверждает Антонина. — Он работал в санатории. Я была очень слаба — муж не даст соврать. Но врача в деревне нету. Скорая к нам тоже не поехала: «У нас только фельдшер, а фельдшер вам ничем не поможет». И мы вдвоем сели на машину и поехали в Бобовню. Врач нас посмотрела, выписала лекарство, про коронавирус даже не думали. На следующий день поехали туда на анализы. Потом мне назначили уколы — я их делала здесь, в фельдшерско-акушерском пункте. А потом рано утром в воскресенье звонок: приезжайте срочно в скорую помощь, в приемный покой копыльской больницы, нужно сдать тест на коронавирус. И было это 12 апреля.

Фото: onliner.by

Нам обоим выдали предписание, что мы должны соблюдать самоизоляцию. Сделали тесты, по телефону сказали, что результат положительный. Все, кто работал в санатории, на карантинах сидят, а милиция ездит проверяет.

В доме напротив живет 33-летний мужчина, которому тоже вручили предписание о самоизоляции. Он не считается контактом первого уровня, но пожаловался врачам на тяжелое дыхание и температуру. Мазок у него решили взять безо всяких промедлений.

Фото: onliner.by

— Кашель и температура, — описывает жалобы его жена. — Затрудненного дыхания нет. Два дня назад взяли мазок, поэтому результата еще нет. Сказали нам обоим сидеть на самоизоляции.

Не все сельчане жалуются на недуг. Некоторые недовольны настроениями, которые воцарились в агрогородке после того, как стало известно о первых случаях.

Фото: onliner.by

— Скучно людям жить, хочется перца какого-то, стресса, — выразил мнение один из работников санатория, вынужденный, как и остальные, сидеть дома, хотя результат теста у него отрицательный. — Некоторые болеют и просто-напросто даже боятся сходить в магазин по первой необходимости. Сельчане от них шарахаются. За 50, за 100 метров прячутся, потом перезванивают друг другу и разжигают какую-то неприязнь. Но больной имеет право сходить в магазин. Ваша статья только поднимет тину со дна болота. А повод-то какой? Боже ты мой милый: из восьми тысяч случаев и у нас тоже случаи есть!

Разговоры с сельчанами сдувает шквалистый ветер, трактор пылит по черному полю, вероятно исцеляя грозный недуг. Если ходить по домам и стучать в двери, то попадается гораздо больше дачников, чем местного населения. Многие из них приехали в Песочное из Минска на время отпусков, хотя о вспышке в агрогородке наслышаны.

Фото: onliner.by

— А чего страшно? А у нас в Минске не страшнее? — удивляется жительница столицы, приехавшая сюда на время отпуска. — В этой деревне я по крайней мере знаю, кто по нашей улице заражен, кто на самоизоляции.

— Приехали городские и дома сидим, никуда не выходим за пределы своих 25 соток, — весело говорят другие дачники. — Если надо выйти — надел перчатки, медицинскую маску и поехал. Вот здесь они у меня проветриваются, на солнце дезинфицируются. А что особенного в Песочном? Сейчас в любой деревне, наверное, то же самое.

Фото: onliner.by

Из медучреждений в Песочном есть только фельдшерско-акушерский пункт, но и тот на время отпуска врача остался с медсестрой и лаборанткой. Поэтому жителей агрогородка, которые чувствуют недомогание, зачастую отправляют на прием в Бобовнянскую больницу сестринского ухода.

Фото: onliner.by

— Сколько больных в Песочном — я не знаю, — говорит молодая врач больницы. — Копыльская санстанция передает нам только списки контактов первого уровня, мы работаем с этими списками. За все время их было человек восемь. За последнюю неделю новых контактов первого уровня не появилось, значит, новых случаев коронавируса в Песочном тоже нет.

Фото: onliner.by

По словам врача, наплыва пациентов в Бобовнянах не наблюдается. Люди, наоборот, стараются лишний раз не ходить в медучреждение, чтобы не подвергать себя риску. Но работать сложно: в районе многие врачи пенсионного возраста уволились из-за боязни подхватить вирус, и вся нагрузка свалилась на молодых.

Что происходит в санатории, на который грешат жители Песочного

Санаторий «Подъельники» сейчас закрыт. Сотрудники отправлены в отпуск за свой счет, в учреждении осталось девять работников: директор, его заместитель и сменяющие друг друга вахтеры. Сторож сказал, что начальство в связи с такой ситуацией ночует прямо в санатории: «Оно вроде как на самоизоляции, и никто к нему не ходит».

Фото: onliner.by

9 апреля здесь была дезинфекция, у работников здравницы брали мазки, потому что накануне оттуда увезли пациентку, у которой подтвердился коронавирус. В 20-х числах санаторий закрылся — отсюда уехал последний пациент. Чего ждали столько времени? Этот вопрос очень разозлил директора:

— Как вы думаете, что мы нарушили тем, что люди были у нас на самоизоляции?

Когда мы спросили, как была организована самоизоляция, директор разозлился еще сильнее:

— Почитайте, что такое самоизоляция. Для того чтобы меня понимать, вы хотя бы должны почитать эпидемиологию. У меня медицинское образование, у вас другое. Я не нанимался проводить с вами дистанционное обучение.

В общем, хоть разговор и был долгим и сложным, диалога не получилось.

Фото: onliner.by

В самой деревне Подъельники сейчас спокойно: о случаях заболевания на селе жителям неизвестно. Но люди осторожничают: не здороваются за руку, соблюдают санитарную дистанцию, занимая очередь в автолавку, дачники приезжают сразу в медицинских масках, наслушавшись о ситуации в санатории и соседнем Песочном.

Что происходит в районной больнице

Главврач Копыльской больницы комментариев не дает, отправляет нас на выход: в связи со вспышкой ОРИ медучреждение закрыто для посетителей. На выходе останавливаем женщину-медика и просим рассказать, есть ли в Песочном какая-то особая вспышка.

Фото: onliner.by

— Искренне, не могу сказать, сколько случаев выявлено в Песочном, я специально не считала. По 4—5 человек есть уже почти во всех деревнях Копыльского района. Сегодня выявлено около девяти новых случаев. И из Песочного на этой неделе были госпитализированы люди [с диагнозом COVID-19]. Но мазки у них брали раньше. Это же долгий процесс: пока отправишь, пока завезешь, четыре дня ждешь... Мы с коронавирусной инфекцией работаем уже полтора месяца, поэтому часть населения уже переболела. Некоторые выписались с выздоровлением, многие сидят на самоизоляции. Учитывая, что район сельскохозяйственный, у нас нет многоэтажек [поэтому дистанцирование более естественно]. Но постоянно выявляем новые случаи.

Фото: onliner.by

На этом моменте захотелось пошутить про трактор, который все-таки не до конца лечит от коронавируса, но мы не успели: на улицу вышел главврач Копыльской больницы, приобнял женщину в белом халате и элегантно увел ее прочь от наших расспросов.


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