Собравший €32 миллиона ветеран стал самым популярным британским певцом 3 25.04.2020, 11:30

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Томас Мур

Композиция, которую исполнял Томас Мур, собирая деньги на борьбу с вирусом, поднялась на вершины чартов.

Ветеран Второй мировой войны Томас Мур поднялся на вершину чарта британских синглов. Песня "You'll never walk alone" (можно перевести как "Ты никогда не будешь одинок"), которую 99-летний ветеран исполнил вместе с британским тенором Майклом Боллом и хором медиков, заняла первое место, сообщила в пятницу, 24 апреля, The Official Charts Company - организация, отвечающая за составление официальных музыкальных хит-парадов Великобритании, передает dw.com.

Тем самым Мур признан самым пожилым исполнителем, возглавившим чарты британских синглов, по версии Книги рекордов Гиннесса. Песня американского композитора Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна II была написана для мюзикла "Карусель" в 1945 году и является гимном английской футбольной команды "Ливерпуль".

32 миллиона евро - за две недели

В середине апреля ветеран объявил о сборе средств для специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые борются с коронавирусом SARS-CoV-2. Он намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов (в пересчете - 1144 евро) и пообещал для этого пройти сто кругов по своему саду. В результате Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, менее чем за 2 недели собрал 28 миллионов фунтов стерлингов (32 миллиона евро). По версии Книги рекордов Гиннесса, сумма является крупнейшей, которую удалось собрать в ходе благотворительной прогулки.

99-летний ветеран из Великобритании хотел собрать немного денег для медиков, которые борются с коронавирусом. В шутку он пообещал пройти для этого сто кругов по своему саду. Шутка вышла из-под контроля: Том собрал больше 14 млн евро! А пока мы делали ролик - почти 26! #DWлучшее pic.twitter.com/O0Sl1975Nd — DW на русском (@dw_russian) April 19, 2020

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. По состоянию на утро 25 апреля возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у более 2,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 197 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. В Великобритании по состоянию на 24 апреля вирус обнаружен у 143 464 человек, 19 506 больных скончались.