Создан левитирующий самолет для исследования Марса 25.04.2020, 11:40

1,730

Аппарат весит около трети миллиграмма — это меньше, чем вес плодовой мухи.

Эскадрилья крошечных летательных аппаратов из «нанокартона» откроют новую эпоху исследований. Самолет весит около трети миллиграмма — это меньше, чем вес плодовой мухи, и не имеет движущихся частей, а его полет, по сути, представляет собой левитацию, пишет popmech.ru.

«Вертолет для Марса — очень увлекательный проект, но все же это сложная машина, — говорится в заявлении ведущего автора Школы инженерных и прикладных наук Университета Пенсильвании Игоря Баргатина. — Если что-то пойдет не так, эксперимент можно считать оконченным, поскольку его невозможно будет починить. Мы предлагаем совершенно другой подход, при котором не нужно «класть все яйца в одну корзину».

Каждый крошечный флаер представляет собой пластинку из «нанокартона», который похож на гофрированный бумажный картон. Но это полый оксид алюминия толщиной в несколько нанометров с выступами, выполненными в виде микроканалов, благодаря чему лист становится прочнее.

Микроканалы способствуют и полету — они создают градиент температур, из-за чего воздух проходит сквозь полости пластины и позволяет ей держаться в воздухе.

Столь необычная техника полета идеальна для Марса: тонкая атмосфера планеты и слабая гравитация позволили бы пластинам поднимать достаточно большой вес и перемещаться на приличные расстояния. То есть летательные аппараты можно оснастить различными датчиками и отправить исследовать планету.

«Наши летательные аппараты могут, например, приземлиться и приклеить к себе частицы пыли или песка, а затем транспортировать их к роверу, увеличивая, таким образом, площадь исследований при том же пробеге», — рассказывает Баргатин.

Эскадрильи этих крошечных флаеров можно использовать и на Земле. Например, для изучения мезосферы. «Мезосфера Земли очень похожа на марсианскую атмосферу с точки зрения плотности, и в настоящее время у нас летательных аппаратов для ее изучения: она слишком низка для космических спутников и слишком высока для самолетов и воздушных шаров, — объяснил Баргатин. — В идеале хотелось бы иметь там несколько датчиков. Чем больше у вас информации о мезосфере, тем точнее, например, прогнозы погоды».