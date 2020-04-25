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Ученые выяснили, как именно коронавирус попадает в организм человека

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  • 25.04.2020, 11:48
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Ученые выяснили, как именно коронавирус попадает в организм человека

У COVID-19 есть свои особенности, отличающие его от других вирусов.

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (перевод - ria.ru).

Исследование проводилось в рамках международного консорциума Human Cell Atlas Lung Biological Network, цель которого — изучение всех клеток человека.

Хотя известно, что SARS-CoV-2 использует тот же механизм для проникновения в клетки, как и коронавирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, до сих пор не было известно, какие именно типы клеток в носу человека участвуют в его передаче, отмечают ученые из британского института Wellcome Sanger Institute.

Чтобы выяснить это, исследователи проанализировали данные секвенирования РНК отдельных клеток из 20 различных тканей у неинфицированных людей: легких, носовой полости, глаз, кишечника, сердца и печени. Они стремились определить, какие конкретные клетки отличаются высокой экспрессией белков ACE2 и TMPRSS2.

"Мы обнаружили, что рецепторный белок ACE2 и протеаза TMPRSS2, которые могут активировать проникновение SARS-CoV-2, экспрессируются в клетках различных органов, в том числе в клетках на внутренней поверхности носа. Затем мы выяснили, что из всех клеток дыхательных путей концентрация обоих белков наиболее высока в бокаловидных клетках, которые участвуют в выработке слизи, и в реснитчатых клетках в носу. Это делает их наиболее вероятным изначальным путем инфицирования", — заявил ведущий автор исследования Варадон Сунгнак. По его словам, расположение этих клеток в носу также может способствовать передаче вируса другим людям.

Авторы исследования обнаружили белки ACE2 и TMPRSS2 и в клетках роговицы глаза и слизистой оболочке пищевода, подвздошной и толстой кишке. Это указывает на другой возможный путь заражения — через глаза и слезные протоки, а также допускает возможность фекально-оральной передачи вируса.

По мнению ученых, их открытие поможет найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19. "Например <…> лекарства/вакцины, вводимые интраназально, могут быть очень эффективными в ограничении распространения инфекции", — говорится в исследовании.


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