Крик души белорусской медсестры 12 25.04.2020, 11:54

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Фото: «Белсат»

Работая на «благо родины», медики не получают ничего взамен.

Один из работников Докшицкой Центральной районной больницы на условиях анонимности подтвердил «Белсату», что медсестра из отделения детской консультации Ксения Р. умерла от коронавируса. Женщина долго находилась на аппарате ИВЛ в реанимации, 22 апреля ее не стало. Похороны проходили в закрытом гробу. Журналисты записали крик души ее коллеги, рассказавшей, каково это – спасать людей во время эпидемии COVID-19:

- Работая на «благо родины», мы не получаем ничего взамен. Дело даже не в деньгах. Хочется плакать из-за потери человека, который никогда никому не отказывал. Медработников в Докшицах не хватает. Им всегда дают дополнительную работу. Состояние их здоровья никто никогда не учитывает, они никого не волнуют. Это работа на износ.

Ксения воспитывала в одиночку троих детей – двух взрослых дочерей и 17-летнего сына. Что с ним, кому он теперь нужен, кто его вырастит?

Фото: «Белсат»

Как и все, она подрабатывала – работала в кабинете забора крови. Там нет ни защитных костюмов, ничего, хотя начальство знало, что в больницу начали поступать пациенты с COVID-19. Она работала «голая»: ни масок, ни костюмов, только перчатки и шапочка.

Медсестер никто не слушает, они боятся слово сказать. Их кидают на передовую. Противочумных костюмов не хватает, их не меняют. Медсестры обрабатывают комбинезоны под кварцем и снова надевают. Много медработников болеет. Одни на карантине, другие переносят бессимптомно и сидят две недели дома.

В Докшицкой ЦРБ – районной больнице нет узких специалистов: нет невролога, нет лора, нет дерматолога. Хирурги приезжают в командировки, кто на неделю, а кто – на две. Терапевты – пенсионеры, старшая медсестра – пенсионер. Новых молодых специалистов нет.

Пойти на больничный – подписать себе смертный приговор

Ксения чувствовала, что заболела, но боялась пойти на больничный. Больничный здесь – как смертный приговор. Надо пройти через ад, чтобы начальство согласилось подписать больничный.

Сейчас пневмония у многих жителей сельской местности. Их количество увеличивается с каждым днем.

Фото: «Белсат»

Пока не введут карантин, эпидемию не остановить. В Докшицах умерли уже минимум 13 человек. Пусть это люди старшего возраста, но они могли жить. У них остались дети, внуки. Руководство для безопасности медперсонала ничего не сделало. Устраивают показуху только на проверках, а еще выгоняют на субботник. Скажите честно, кому нужны эти субботники?