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«Минск-Арена» стала новым очагом COVID-19

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  • 25.04.2020, 11:59
  • 5,388
«Минск-Арена» стала новым очагом COVID-19

Работник с семьей госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал "Баста" сообщает о вспышке коронавируса на "Минск-Арене". Работник с семьей госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

"У одного из сотрудников "Минск-Арены" был подтвержден диагноз COVID-19, он госпитализирован", - пишет читатель канала.

"У работника "Минск-Арены" отец в больнице в реанимации. Сам работник и его мать - в тяжелом состоянии, тоже в больнице. Нескольких сотрудников забрали на тест, они ждут результатов тестов, остальным работником ничего не сообщалось", - пишет сотрудник комплекса.

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