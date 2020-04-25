«Это – не по-человечески»: учителя обратились с открытым письмом к Минобразования 27 25.04.2020, 12:28

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Фото: tut.by

Белорусские власти загоняют учеников в школы в условиях массовой эпидемии.

Белорусские учителя требуют от Министерства образования пересмотреть «неконструктивный подход» к аттестации по итогам четвертой четверти тех учеников, которые в условиях пандемии обучаются дистанционно при помощи информационно-коммуникативных технологий, сообщает «Белсат».

Обращение инициировала учительница русского языка Анна Северинец. Подписи под документом поставили еще 22 учителя:

Светлана Иванюшина, Наталья Афанасьева, Татьяна Цыдик, Светлана Кулеш, Алла Познякова, Анастасия Малофеева, Светлана Локис, Ирына Побожная, Татьяна Борткевич, Наталья Венгровская, Ирина Азаринская, Людмила Гришко, Татьяна Сурконт, Кристина Семочкина, Ирина Шлеменкова, Алексей Минаев, Галина Пайкина, Виктор Малыщиц, Ольга Брейво, Ольга Ющук, Наталья Масло.

Педагоги обратились к чиновникам с открытым письмом. В документе отмечается, что учителя получили информацию со ссылкой на заместителя министра образования Александра Кадлубая о том, что в министерстве принято решение не аттестовать у четвертой четверти учеников, которые по решению родителей обучаются дома при помощи информационно-коммуникативных технологий: отмечать в журналах их отсутствие, не выставлять в классные журналы оценки за домашние работы и тем самым закрыть им доступ к полноценному образовательному процессу. Учителя в своем обращении хотят предостеречь Министерство от этой ошибки.

«Мне не хочется думать, что решение не аттестовать у последней четверти работающих самостоятельно детей принято исключительно с целью вернуть учеников в школы. В той ситуации, когда эпидемия COVID-19 в Беларуси набирает ход, когда каждый день регистрируется более 700 новых случаев, когда контакты первого уровня находятся дома, а не изолированы по больницам, каждый законный представитель учащегося вправе заботиться о безопасности своего ребенка. Одновременно он имеет право и на образование, организованное с учетом возможностей, которое дает нам наш век, наш уровень технических знаний, наш статус «айти-страны», в конце концов», – подчеркивается в обращении.

По словам учителей, самостоятельное изучение школьных курсов при помощи ИКТ может быть эффективным, и это уже подтверждено на практике. По мнению авторов обращения, решение лишить детей права на аттестацию перечеркнет доверие между учителями, учениками и их родителями.

«Мы бросаем их один на один с проблемой в очень непростой ситуации. Мы перестаем давать им ту обратную связь, которую они теперь должны иметь от нас и на которую имеют право. Мы расписываемся в собственной беспомощности. Это не только непедагогично, это – не по-человечески», – уверены учителя.

Авторы письма просят Министерство образования пересмотреть неконструктивный подход к аттестации по итогам четвертой четверти обучающихся при помощи ИКТ учащихся, позволить учителям переносить в журнал оценки, полученные за работы, выполняемые дома, и аттестовать детей по результатам самостоятельной работы за четвертую четверть, а также учитывать оценку при выставлении годовой.

«Мы не имеем права лишить учеников республики права на аттестацию при обучении через ИКТ», – подчеркивается в письме.