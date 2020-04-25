Зеленский подписал закон об изменениях в регламент Рады 25.04.2020, 12:32

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Это увеличивает шансы Украины на получение $2 миллиардов от Международного валютного фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры».

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее, 24 апреля, Верховная Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент. Законопроект № 1043 «О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры» во втором чтении поддержали 242 нардепа.

Согласно документу, предусматривается особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок. Чтобы применить особую процедуру, нужно, чтобы 150 депутатов подписали соответствующее предложение и чтобы парламент проголосовал за него на заседании.

После принятия Радой решения о применении особой процедуры у фракций и групп есть два дня, чтобы выбрать пять поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить их комитету. Каждый внефракционный народный депутат, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку. Главный комитет в двухдневный срок обобщает эти поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом поправки.

Как сообщалось, 28 нардепов подали к «антиколомойскому» законопроекту 16 381 поправку. Это рекордное количество. Больше всех внес внефракционный нардеп Антон Поляков. Принятие «антиколомойского» законопроекта является главным условием получения Украиной новой программы МВФ. Если законопроект будет принят, Украина может рассчитывать на первые $2 млрд транша от Международного валютного фонда уже в конце мая.