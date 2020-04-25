Зараженная COVID-19 белоруска: Хочется кричать, чтобы люди услышали 3 25.04.2020, 12:59

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Жительница Каменца жестко ответила Лукашенко на его «советы» по лечению коронавируса.

Зараженная коронавирусом жительница Каменца пишет о ситуации в центральной районной больнице, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Хочется кричать, чтобы люди услышали, как живут теперь наши медики, - пишет она. - Они живут на работе. В городе Каменец прекрасная бригада реанимации, чудо-врачи в отделениях.

У меня подтвержденный диагноз коронавирус, состояние мое было тяжелое. С 16 по 22 апреля я находилась в реанимации в ЦРБ Каменца и дышала с помощью аппарата ИВЛ, количество людей с пневмонией в отделениях все увеличивается.

Наши люди, белорусы, брошены на растерзание смерти. У нас из-за нашего правителя все не так, как у людей - ни изоляции, ни карантина. Люди, чтобы не оказаться на моем месте - включите мозг. Изолируйтесь, не ходите ни на какие парады. А Лукашенко, если заболеет, пусть идет лечиться на свежий воздух, в чистое поле, спрячется за сеялкой и сидит там остаток жизни».

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